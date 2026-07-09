Juntos por el Perú negocia con Buen Gobierno para liderar Congreso con respaldo de Ahora Nación y Obras

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La oposición no planea quedarse de brazos cruzados frente a las negociaciones impulsadas por el bloque fujimorista para hacerse con las presidencias de las mesas directivas de ambas cámaras del próximo Congreso. Según pudo conocer La República, Juntos por el Perú mantiene conversaciones permanentes con el Partido del Buen Gobierno para que se sume a la lista que busca hacer frente al oficialismo, junto con representantes de Ahora Nación y Obras.

Sin embargo, la negociación no será sencilla para el bloque opositor. Es conocido que el Partido del Buen Gobierno mantiene conversaciones tanto con agrupaciones de derecha como de izquierda. No obstante, un episodio reciente podría inclinar la balanza en la Cámara de Diputados.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI SE REUNE CON JULIO VELARDE Y ALIANZAS POLÍTICAS DESDE EL CONGRESO | SIN GUION

PUEDES VER: Congreso aprueba en segunda votación incorporar los delitos de lesa humanidad en el Código Penal

Fuentes cercanas a las negociaciones confirmaron a La República que el exabrupto protagonizado por Norma Yarrow durante la entrega de credenciales, cuando arrebató el documento de las manos de Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y posó sola para la fotografía oficial, fue mal recibido por los diputados del Partido del Buen Gobierno provenientes de regiones.

El hecho cobra mayor relevancia en este contexto. Hasta el momento, este diario pudo conocer que Yarrow aparece como la principal carta para encabezar la lista oficialista a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Sin embargo, la posibilidad de integrar una lista junto a la congresista no sería bien vista por los legisladores del Partido del Buen Gobierno, que reprobaron ese episodio.

Este diario buscó contrastar esta información con integrantes del Partido del Buen Gobierno. Sin embargo, la reserva se mantiene al interior de la agrupación: ningún congresista confirmó o negó estos entredichos.

Como se sabe, el respaldo del Partido del Buen Gobierno será determinante para cualquier lista que aspire a imponerse. Sus 18 diputados y 7 senadores podrían inclinar la balanza durante la elección de las mesas directivas.

Sin el apoyo de esta bancada, el sector de derecha sumaría una mayoría de 74 votos, lo que dejaría sin posibilidades a la oposición. Pero, con ellos, la mayoría de 74 diputados sería favorable a ese sector. Un caso similar se da en la Cámara Alta. Sin Rafael López Aliaga en el Congreso, el bloque de derechas suma solo 29 votos. Si el Partido del Buen Gobierno le da la mano al bloque de izquierdas y no hay sorpresas, sus 30 votos le darían la victoria a la lista opositora.

Voces de la oposición

Jaime Quito, senador electo por Juntos por el Perú, señaló que esperan presentar una lista que haga contrapeso a las que impulsará el sector oficialista. Quito descarta completamente que su partido se siente en la misma mesa con el fujimorismo, tal como lo hace Perú Libre, que también fue oposición en su momento.

"Tenemos toda la intención de que la Mesa Directiva, tanto de Diputados como de Senadores, no tenga como presidente al fujimorismo. Por lo tanto, la conformación de la lista tiene que darse con otros sectores. De ninguna manera Juntos por el Perú participaría en una Mesa Directiva junto al fujimorismo. Más bien, buscamos impedir que el fujimorismo tenga alguna cercanía con la Mesa Directiva. Sabemos cuáles son sus prácticas", indicó.

PUEDES VER: Solicitan a Balcázar otorgar salvoconducto a Betssy Chávez por grave estado de salud

Además, Quito sostuvo que tampoco respaldaría una mesa directiva integrada por sectores cercanos al fujimorismo, en clara alusión a Renovación Popular: "Creo que son lo mismo", sentenció.

Su compañero de bancada, Víctor Cutipa, quien también integrará el próximo Senado, fue más reservado al declarar a este medio. El congresista indicó que será Roberto Sánchez quien brindará los alcances sobre las negociaciones en los próximos días.

Asimismo, cuestionó la eventual alianza entre Fuerza Popular y Renovación Popular: "Nosotros, desde nuestra bancada, tratamos de obtener una mayoría parlamentaria que nos permita trabajar a favor del Perú. Seguro ellos también. Sabemos que han legislado a favor del crimen organizado y han impulsado leyes que buscan la impunidad. Eso es algo que podemos cuestionar. Esperamos alcanzar la mayoría parlamentaria en el Senado", señaló.

PUEDES VER: Los reciclados de Keiko Fujimori que integran los equipos de transferencia del gobierno

Mirtha Vásquez, senadora electa de Ahora Nación, también afirmó que es imposible que el bloque opositor conforme una lista multipartidaria junto a Fuerza Popular. Según indicó, ello sería perjudicial para la democracia.

"A nosotros nos parece que, en el marco de la democracia, es indispensable que el sector del fujimorismo, que ahora está en el Ejecutivo, dé paso a otras fuerzas que puedan ejercer un contrapeso político. En este momento necesitamos equilibrar el poder dentro del Estado. Por ello, no nos resulta viable conformar una lista multipartidaria con el fujimorismo, más aún considerando lo que representa para nuestro sector. El fujimorismo es una fuerza que no tiene vocación democrática", declaró a La República.

Otro de los trascendidos señalaba que Juntos por el Perú había propuesto al Partido del Buen Gobierno liderar una de las listas y quedarse con la presidencia de una de las cámaras. Consultada sobre esa posibilidad, Vásquez sostuvo que, a su juicio, lo más adecuado sería que la lista fuera encabezada por un integrante de una bancada con mayor respaldo ciudadano.

“A mí me parece que, en el marco de las discusiones, las fuerzas democráticas tienen que llegar a acuerdos. Pero el contexto también exige que quienes lideren la lista sean los partidos que obtuvieron una mayor votación. (...) Me parece que una lista encabezada por Juntos por el Perú sería una propuesta mejor recibida por la población", añadió.

Juntos por el Perú alista a sus voceros

Juntos por el Perú eligió como voceros principales al senador José Mercedes Castillo, representante nacional, y al diputado Ernesto Zunini, elegido por Lambayeque. Además de informar a la prensa y a otras organizaciones sobre las decisiones adoptadas por la bancada, ambos tendrán la responsabilidad de conducir las negociaciones para la conformación de las listas a las mesas directivas. Castillo ejercerá la vocería del grupo parlamentario en el Senado, mientras que Zunini hará lo propio en la Cámara de Diputados. El anuncio fue realizado por Roberto Sánchez, excandidato presidencial de la agrupación, a través de su cuenta en X.

José Mercedes Castillo fue el senador más votado de Juntos por el Perú y el segundo con mayor votación a nivel nacional, solo por detrás de Miguel Ángel Torres, de Fuerza Popular. Además, es hermano del expresidente Pedro Castillo.

Por su parte, Ernesto Zunini fue el diputado más votado de Juntos por el Perú en Lambayeque y el segundo con mayor votación de toda la región. Durante la segunda vuelta electoral, ya se desempeñaba como vocero de la agrupación. Asimismo, integró el debate técnico en representación de Juntos por el Perú en el bloque de Juventud y Deporte, donde intercambió posiciones con Rossangella Barbarán, de Fuerza Popular.