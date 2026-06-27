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Manuel Adorni renunció como jefe de Gabinete de Milei en medio de acusaciones por corrupción

La renuncia se da tras reconocer que ocultó US$500.000 en sus declaraciones juradas.

Manuel Adorni renuncia en medio de escándalo de corrupción. Foto: AFP
Manuel Adorni renuncia en medio de escándalo de corrupción. Foto: AFP
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Manuel Adorni, jefe del Gabinete de Ministros de Javier Milei, anunció este sábado su renuncia al cargo tras casi cuatro meses de acusaciones de corrupción. El exfuncionario, entre los de mayor confianza del presidente argentino, es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

“Los interminables ataques mediáticos que he soportado me han llevado a pedirle que esta vez me acompañe para poder cerrar el ciclo en pos de protegerme a mí y a mi familia”, escribió en una extensa carta dirigida a Milei, publicada en X.

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Adorni califica de “mentiras” las acusaciones en su contra. Asegura que se trata de “viajes que nunca existieron, gastos astronómicos y suntuosos, contratos inexistentes y falsos”. “Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas”, dijo el ahora exfuncionario en el documento que dio a conocer.

Acusaciones de corrupción

El portavoz se encuentra en el ojo de la tormenta por revelaciones sobre compras de inmuebles y viajes costosos luego de su llegada a la función pública a fines de 2023. La justicia, la oposición y aliados del gobierno exigen conocer el origen del dinero, luego de que reconociera el 11 de junio haber ocultado medio millón de dólares en sus declaraciones juradas.

Adorni aseguró entonces que cometió un error al no hacerlo. “Voy a pagar hasta el último impuesto que me corresponda pagar”, dijo al atribuir el dinero a inversiones en criptomonedas entre 2014 y 2018.

La hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, respondió en X: “Sabemos del difícil –e inmerecido– momento que venís atravesando vos y tu familia desde hace meses, y acompañamos tu decisión con respeto”.

Viajes onerosos y caso $LIBRA

Entre las investigaciones se encuentra el viaje que Adorni realizó junto a su familia a Punta del Este en un avión privado. La Justicia busca determinar quién afrontó los costos del traslado y si existió algún beneficio incompatible con su función pública.

La investigación se centra en las diferencias entre su versión brindada y los testimonios incorporados al expediente, además de la documentación vinculada a la contratación de los vuelos.

El exfuncionario aparece mencionado en pedidos realizados dentro de la causa que investiga el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, promocionada en redes sociales por el presidente Javier Milei.

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