Alejandro Toledo autoriza a su abogado solicitar indulto humanitario

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El abogado de Alejandro Toledo, Carlos Torres Caro, informó que el expresidente le ha autorizado solicitar el indulto humanitario, pues atraviesa una delicada situación de salud.

'Autorizo a Torres Caro preparar un texto de solicitud de indulto, pues mi situación de salud es grave y lo amerita. Firmo en conformidad', se lee en un escrito firmado por Toledo con fecha del 24 de junio.

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Carta de Alejandro Toledo. Foto: Exitosa

El abogado precisó que sí presentará el pedido de indulto, pero el 28 de julio, una vez que el país esté bajo el mando de Keiko Fujimori.

Al respecto, indicó que desde noviembre del 2025 intentan que se aplique a Toledo una norma específica. 'Venimos batallando para que la Ley 32181, que modificó el artículo 22 del Código Penal, en la que se establece que toda persona de más de 80 años por razones humanitarias debe cumplir su condena en su domicilio. Nosotros invocamos a ello', dijo a Exitosa.

Sin embargo, este proceso tarda, mientras la salud del expresidente se deteriora. 'Por eso, es que el ha solicitado que se evalúe el tema del indulto. Yo pienso hacerlo, pero el 28 de julio, es decir, el día hábil en que la presidenta ya es Keiko Fujimori para que se evalúe', anotó.

Agregó que, a su parecer, 'el indulto ha sido objeto de un montón de restricciones que tenían por objetivo de que Alberto Fujimori saliera de prisión'. Esto debido a que 'se establecieron requisitos que la Constitución jamás previó como el tema de que una persona debe estar en estado prácticamente en estado agónico para concederle el indulto, hecho que la Constitución no prescribe', señaló.

En ese sentido, explicó que debido a ello 'ninguna ley inferior puede tener situaciones de restricción como lo ha tenido el instituto de derecho de gracia'.