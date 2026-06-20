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La polémica volvió a encenderse luego de que Eliane Karp solicitara públicamente compasión para Alejandro Toledo, quien cumple condena en el penal de Barbadillo. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y generaron la inmediata reacción de Laura Bozzo, quien reapareció para recordar uno de los episodios más difíciles de su vida y cuestionar el pedido de clemencia de la exprimera dama.

Visiblemente afectada, la conductora peruana aseguró que durante el gobierno del entonces líder del partido Perú Posible fue víctima de una persecución que marcó profundamente a su entorno familiar. En ese contexto, lanzó duras acusaciones contra la empresaria y afirmó que nunca recibió la misma consideración que hoy se reclama para el exmandatario.

Laura Bozzo manda fuerte mensaje contra Eliane Karp

Laura Bozzo no ocultó su indignación al escuchar a Eliane Karp pedir consideración para Alejandro Toledo debido a los problemas de salud que afronta en prisión. La presentadora sostuvo que sus palabras le resultaron contradictorias, pues, según afirmó, ella nunca recibió el mismo trato cuando atravesó momentos complicados por los procesos judiciales que enfrentó durante el gobierno toledista.

"Acabo de ver el video de Eliane Karp pidiendo piedad, clemencia, que no haya venganza (en contra de Alejandro Toledo). ¡¿Tú?! La que tienes en tu haber muertos, tanta maldad, ¿te atreves a pedir que no haya venganza? Lo que hiciste conmigo no tiene nombre", expresó visiblemente molesta.

La abogada de 74 años también recordó los episodios que, asegura, marcaron el inicio de su enfrentamiento con la entonces pareja presidencial. Según relató, fue objeto de represalias luego de cuestionar públicamente a Toledo y revelar información relacionada con su vida personal durante la campaña electoral del año 2000.

"Decías que yo le inventé a tu 'Cholo sagrado' una hija. Hiciste que me metan adentro. (...) Inventaron varias historias contra la gente que, según tú, te hicieron daño ¿y tienes la cara de pedir piedad?", manifestó la conductora, quien reiteró que las heridas de aquel conflicto político y judicial siguen presentes hasta hoy.

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'Mi madre murió por tu culpa': la dura confesión de Laura Bozzo

Durante su descargo, Laura Bozzo aseguró que las consecuencias de los enfrentamientos que mantuvo con el entorno de Alejandro Toledo trascendieron el ámbito judicial y terminaron por afectar profundamente a su familia. La conductora afirmó que cargó durante años con un sufrimiento que, según ella, dejó secuelas irreparables en sus seres queridos.

Entre los momentos más emotivos de su mensaje, la llamada abogada de los pobres recordó la muerte de su madre y responsabilizó directamente a Karp por el dolor que atravesó su entorno durante aquellos años.

"¿Por qué no vienes a Perú? ¿Por qué no te intercambias con tu 'Cholo sagrado'? Mi madre murió de una depresión por tu culpa, mis hijas quedaron marcadas, la menor casi se me muere ¿y tú vienes a pedir piedad ni venganza?", expresó.

Laura Bozzo le recuerda a Eliane Karp el vía crucis que le hizo pasar

La figura televisiva también calificó a la exprimera dama como una persona vengativa y cuestionó que ahora solicite compasión para el expresidente. "Tú, la reina de las venganzas, la persona más vengativa que he conocido en mi vida", manifestó en su video, visiblemente afectada por los recuerdos de aquella etapa.

Asimismo, Laura Bozzo sostuvo que nunca recibió consideración pese a que, según afirma, era inocente de las acusaciones que enfrentó. "Tú no tienes idea de lo que a mí me hiciste, no tienes idea de todo lo que yo viví (...) ¿Qué piedad tuviste tú conmigo? ¿Qué piedad? ¡Dime!", reclamó.

Finalmente, aseguró que las presuntas influencias de Karp habrían impactado incluso en su situación migratoria, pues le impidieron ingresar a Estados Unidos y la alejaron de parte de su familia. "Con tu poder de influencias, hiciste que nunca más me dejaran entrar a Estados Unidos, sin poder ver a mis nietos, mi casa, sin poder ver nada", concluyó.