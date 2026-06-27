Roberto Sánchez encabeza movilización en defensa del voto: "El pueblo exige justicia electoral"

Desde la Plaza San Martín, Roberto Sánchez anunció el inicio de la movilización en defensa del voto. | Difusión

Desde la Plaza San Martín, Roberto Sánchez anunció el inicio de la movilización en defensa del voto. | Difusión

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Desde su local de campaña en Paseo Colón, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, anunció el inicio de una movilización nacional en defensa del voto y la voluntad popular. “Nosotros exigimos transparencia electoral. El pueblo exige justicia”.

Ante cientos de ciudadanos, Sánchez también manifestó que el pueblo no se rendirá y que su lucha también es por el respeto a la Constitución y los derechos humanos.

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En esa línea, el candidato planteó la necesidad de instalar una Comisión de la Verdad para identificar y sancionar los asesinatos ocurridos en el sur del país. "Nuestro pueblo exige justicia para el sur. Quienes mataron y asesinaron, que paguen en la cárcel. La sangre derramada jamás será olvidada", declaró el parlamentario.

Durante su discurso, Sánchez también denunció trabas al libre tránsito de sus seguidores, que intentaron llegar al Centro de Lima. "Nuestros compañeros han querido venir, les han puesto obstáculos. (…) Es el pacto mafioso de la señora K y todos sus aliados", dijo el candidato.

Además, cuestionó directamente la decisión de las autoridades luego de que el Ministerio del Interior les negara las garantías para marchar en defensa del voto. "Hermanos y compañeros, no nos han dado la autorización para el libre tránsito, nos han enviado un documento que nos dice que no podemos marchar por las calles".

Pese a la restricción, el legislador consultó a la ciudadanía sobre su voluntad de continuar con la movilización. Los asistentes ratificaron su decisión de marchar al grito de "¡Democracia sí, dictadura no!".

El congresista también cuestionó la labor de los medios privados y los acusó de alinearse con una "oligarquía de la derecha política" que, a su juicio, ignora los derechos humanos. "No le tenemos miedo a las denuncias de persecución política. Nuestra voluntad nos tiene liderando este movimiento para recuperar la institucionalidad”, concluyó.

La movilización comenzó tras el discurso de Sánchez, quien exigió el respeto al voto, transparencia en el proceso electoral y la derogación de las leyes procrimen. "Nosotros somos respetuosos (..) Queremos un pueblo que acabe con el pacto mafioso, que devuelva el equilibrio de poderes", añadió el candidato.

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La multitud inició su desplazamiento por el Centro de Lima. Debido a que diversas calles permanecen cerradas por las medidas adoptadas por la Municipalidad de Lima, el grupo ha tenido que modificar su ruta: avanzará por Alfonso Ugarte, tomará Garcilaso de la Vega y luego seguirá por la avenida 28 de Julio con el objetivo de llegar al local de campaña en Paseo Colón.

En el lugar, los ciudadanos han registrado una gran presencia de personal policial y agentes del grupo Terna. Del mismo modo, contrastaron esta situación con la marcha organizada anteriormente por Renovación Popular, cuando denunció un presunto fraude electoral en la primera vuelta, un evento que contó con un despliegue de seguridad menor.

Municipalidad de Lima cierra calles y avenidas por convocatoria de marchas

La Municipalidad Metropolitana de Lima comunicó la restricción vehicular temporal en el Centro Histórico tras el anuncio de marchas para este sábado 27 de junio. Esta medida abarca el perímetro comprendido por las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega, 9 de Diciembre y Miguel Grau, además de los jirones Paruro y Amazonas y el contorno del río Rímac.

La Policía estará en diversos puntos de control para supervisar que se respete lo establecido. La disposición exceptúa a ambulancias, unidades de bomberos y vehículos policiales, oficiales y logísticos para actividades autorizadas.

Comunicado de la Municipalidad Metropolitana de Lima

Ministerio del Interior denegó garantías para la movilización

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, cuestionó la decisión del Ministerio del Interior de negar el permiso para realizar una movilización en defensa del voto.

Sánchez indicó que esta medida restringe de manera injustificada el derecho constitucional a la protesta pacífica y a la participación política. "Hemos solicitado garantías al Mininter para poder hacer uso del derecho a libre tránsito en una movilización ciudadana exigiendo justicia electoral y transparencia del voto y nos deniegan el derecho, lamentable".

A los reclamos se sumó la exministra de la Mujer Anahí Durand, quien catalogó la negativa como una muestra de "sumisión al fujimorismo". Cabe precisar que la Dirección de Autorizaciones Especiales y Garantías (DGIN-DAEG) desestimó formalmente la solicitud presentada por la agrupación política para este sábado 27 de junio.