JEE proclama resultados: Fujimori gana en Lima y Sánchez en Abancay y Pasco

JEE continúa con la proclamación de resultados descentralizados. | JNE

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Resultados en Lima Oeste 1

Este Jurado, liderado por los magistrados Ricardo Moreno, María Benavides Díaz y Piero Rodríguez, dio a conocer los votos en cinco distritos, donde Fuerza Popular obtuvo un total de 272,360 votos (75.44%) frente a los 88,649 votos (24.556%) de Juntos por el Perú.

Lince

En este distrito se contabilizaron 62,269 votos válidos. Fuerza Popular alcanzó 44,236 votos, mientras que Juntos por el Perú obtuvo 18,033. Además, se registraron 3,818 votos nulos y 259 en blanco.

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Magdalena

De los 75,975 ciudadanos habilitados para votar, 59,572 acudieron a las urnas. Los resultados fueron 42,197 votos para Fuerza Popular y 14,022 para Juntos por el Perú, con un total de 56,219 votos válidos, 3,166 nulos y 187 en blanco.

Pueblo Libre, San Isidro y San Miguel

En estos tres distritos, la tendencia se mantuvo a favor de Fuerza Popular: en Pueblo Libre lograron 53,134 votos (con 4,237 nulos), en San Isidro sumaron 49,670 votos y en San Miguel alcanzaron 83,123 votos.

Por su parte, Juntos por el Perú obtuvo 19,579 votos en Pueblo Libre, 9,301 en San Isidro y 27,714 en San Miguel.

Resultados en Pasco

El Jurado Electoral Especial de Pasco, presidido por David Ernesto Mapelli Palomino e integrado por Rossana Gregoria Ramírez Matos y Zoila Luz Colqui Quiroz, señalaron que la votación favoreció a Juntos por el Perú. Esta agrupación alcanzó 79,930 votos (56.658%), superando a Fuerza Popular, que obtuvo 51,747 votos (36.681%).

Resultados en Abancay

En esta región, el JEE presidido por Haydee Vargas Oviedo, junto a los magistrados Luciano Valderrama y Carmen Damián, informó que Juntos por el Perú obtuvo 94,537 votos, mientras que Fuerza Popular llegó a los 25,351 votos. En este conteo se validaron 11,988 votos, mientras que 6,775 fueron declarados nulos.