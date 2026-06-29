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Política

JEE proclama resultados: Fujimori gana en Lima y Sánchez en Abancay y Pasco

Fuerza Popular se impuso en los distritos que comprenden Lima Oeste 1, mientras que Juntos por el Perú obtuvo la victoria en Pasco y Abancay. A solo 7 actas por resolver, el conteo de la ONPE se acerca a su etapa final.

JEE continúa con la proclamación de resultados descentralizados.
JEE continúa con la proclamación de resultados descentralizados. | JNE
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Resultados en Lima Oeste 1

Este Jurado, liderado por los magistrados Ricardo Moreno, María Benavides Díaz y Piero Rodríguez, dio a conocer los votos en cinco distritos, donde Fuerza Popular obtuvo un total de 272,360 votos (75.44%) frente a los 88,649 votos (24.556%) de Juntos por el Perú.

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Lince

En este distrito se contabilizaron 62,269 votos válidos. Fuerza Popular alcanzó 44,236 votos, mientras que Juntos por el Perú obtuvo 18,033. Además, se registraron 3,818 votos nulos y 259 en blanco.

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De los 75,975 ciudadanos habilitados para votar, 59,572 acudieron a las urnas. Los resultados fueron 42,197 votos para Fuerza Popular y 14,022 para Juntos por el Perú, con un total de 56,219 votos válidos, 3,166 nulos y 187 en blanco.

Pueblo Libre, San Isidro y San Miguel

En estos tres distritos, la tendencia se mantuvo a favor de Fuerza Popular: en Pueblo Libre lograron 53,134 votos (con 4,237 nulos), en San Isidro sumaron 49,670 votos y en San Miguel alcanzaron 83,123 votos.

Por su parte, Juntos por el Perú obtuvo 19,579 votos en Pueblo Libre, 9,301 en San Isidro y 27,714 en San Miguel.

Resultados en Pasco

El Jurado Electoral Especial de Pasco, presidido por David Ernesto Mapelli Palomino e integrado por Rossana Gregoria Ramírez Matos y Zoila Luz Colqui Quiroz, señalaron que la votación favoreció a Juntos por el Perú. Esta agrupación alcanzó 79,930 votos (56.658%), superando a Fuerza Popular, que obtuvo 51,747 votos (36.681%).

Resultados en Abancay

En esta región, el JEE presidido por Haydee Vargas Oviedo, junto a los magistrados Luciano Valderrama y Carmen Damián, informó que Juntos por el Perú obtuvo 94,537 votos, mientras que Fuerza Popular llegó a los 25,351 votos. En este conteo se validaron 11,988 votos, mientras que 6,775 fueron declarados nulos.

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