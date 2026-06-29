Roberto Sánchez: "Ganar un proceso electoral no la hace demócrata, mucho menos con todos sus antecedentes"

Roberto Sánchez: "Ganar un proceso electoral no la hace demócrata, mucho menos con todos sus antecedentes"

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Roberto Sánchez considera que ganar un proceso electoral no hace demócrata a Keiko Fujimori, sobre todo teniendo en cuenta sus antecedentes, indicó en entrevista al medio español RT antes de que se confirmara que la lideresa de Fuerza Popular ocupó el primer lugar en la segunda vuelta.

Precisó que ello se debe a que en Perú existe un “copamiento de instituciones”. Si ese no fuera el escenario, cree que el resultado habría sido distinto y Juntos por el Perú resultaba ganador.

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“Seguimos creyendo que esta voluntad simétrica de copamiento de las entidades no es una garantía de un proceso electoral que dé seguridad", dijo.

También resaltó el carácter pacífico de las movilizaciones que ha liderado. “La resistencia es con todas las acciones siempre en el marco de la democracia, la ley, el respeto a la vida en los derechos constitucionales. La protesta pacífica, la movilización pacífica es un derecho constitucional”, anotó.