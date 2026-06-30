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JNE descarta que anuncio de Roberto Sánchez de recurrir a la CIDH retrase fin de las elecciones

Jorge Valdivia, vocero del JNE, indicó que las etapas del proceso electoral no se pueden retrotraer.

Sánchez no descarta acudir a la CIDH para anular proceso electoral | Composición: LR.
Sánchez no descarta acudir a la CIDH para anular proceso electoral | Composición: LR.
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En una reciente conferencia de prensa, Jorge Valdivia, vocero del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), respondió al anuncio realizado por Roberto Sánchez de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar un recurso en el que alegaría afectaciones al proceso electoral. En representación del organismo electoral, Valdivia sostuvo que esta acción no retrasaría la proclamación de los resultados.

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"Cualquier ciudadano puede recurrir a las instancias que la ley le franquea. El proceso electoral se rige por etapas que precluyen y no pueden retrotraerse. Una vez que se declara concluido el proceso, ya no es posible volver a etapas anteriores", indicó.

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Por su parte, Sánchez mantiene su postura a favor de la anulación de las elecciones. El candidato de Juntos por el Perú responsabilizó a la ONPE y al JNE por las presuntas irregularidades que, según afirma, se registraron durante el proceso.

“Solo en Perú se juega al ‘fútbol’ con dos reglas distintas: primer y segundo tiempo. Ni la FIFA se atrevería a tanto. Eso hizo la ONPE y el JNE lo ha blindado y dice: ‘No se cambió el procedimiento normativo, solo se varió la operatividad’. Apelaremos e iremos ante la CIDH”, publicó en su cuenta de X (antes Twitter).

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Proclamación de resultados presidenciales sería este 3 de julio

El presidente del JNE, Roberto Burneo, señaló que la proclamación de los resultados de la segunda vuelta presidencial está prevista para el 3 de julio. No obstante, aclaró que la fecha dependerá de que concluyan las incidencias procesales que todavía permanecen pendientes de resolución en el sistema electoral.

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Del mismo modo, el JNE señaló que la entrega de la credencial presidencial para el candidato electo está prevista para el próximo 15 de julio, en el Gran Teatro Nacional, en San Borja.

Además, Burneo negó indicios de fraude: “Lo descartamos. No solamente ahora, sino en todo el proceso electoral. Ha habido incidencias como en todo proceso, complicaciones que han sido complejas, pero fuera de ello no hay ningún fraude que hemos podido detectar", sostuvo.

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