Terremotos andinos, por Mirko Lauer

¿Es inusual la secuencia de terremotos en Venezuela, Colombia, la sierra central del Perú? Lo sería si solo viéramos al mapa regional como uno de esos rompecabezas de cartón, donde la contigüidad es definitoria. Pero los especialistas nos dicen que en la cordillera de los Andes uno o varios terremotos seguidos no son algo inusual.

Pero aun así, da para sentirnos nerviosos en esta temporada. Si la contigüidad no es el tema, sí lo son la posibilidad y la probabilidad. Los sismólogos afirman que en muchas zonas del Perú hay largos silencios sísmicos que no auguran nada bueno, y que conviene estar preparados y tener construcciones antisísmicas.

En la visión simplista según la cual hay un gran sismo que avanza, país por país, desde Caracas hasta aquí, primero tendríamos que verlo manifestarse en territorio ecuatoriano. Pero en verdad lo que hay, si uno mira la letra chica de los mapas sísmicos que se actualizan, es una simultaneidad en torno de las mismas capas geológicas.

Hay la fuerte impresión de que parte de la letalidad de los terremotos tiene que ver con la calidad de lo construido y el entrenamiento de una población habituada. Así, la vulnerabilidad humana en Japón o Chile, ambos países muy sísmicos, es sumamente baja, mientras que en el Perú es intermedia.

Para los países costeros de la región es difícil no pensar, para este año o el próximo, en una fatídica coincidencia entre un terremoto y los efectos del Niño fuerte en su máxima potencia, un caso de llovido sobre mojado. En este sentido, nuestro organismo público más importante es, sin duda, el INDECI, es decir, el Instituto de Defensa Civil.

La campaña para una población preparada en el Perú es permanente, más intensa que la de los huaicos, por ejemplo. Pero los ingenieros estructurales saben de muchos edificios, no necesariamente tan antiguos, que sobreviven en serio peligro, y eso vale también para sus habitantes. Son las construcciones que salen en las fotos.

Revisar viviendas pobres con el ojo puesto en su fragilidad frente a un sismo fuerte sería de la máxima utilidad previsora, pero políticamente espinoso. ¿Quién pagaría las reparaciones? ¿El Estado se haría responsable? Las casas sin papeles en orden no desean ser estructuralmente rehabilitadas. Sucedió en Pisco en el 2007, sucede por todas partes.