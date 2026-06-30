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Keiko Fujimori es presidente electa del Perú | Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ordena revisión integral previa a la proclamación presidencial

El JNE revisará de oficio recuentos, votos impugnados y apelaciones, aunque las actas descentralizadas no hayan sido cuestionadas por las partes

JNE dará revisión final | Composición: LR.
JNE dará revisión final | Composición: LR.
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El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aprobó un acuerdo mediante el cual dispuso que, antes de emitir el Acta General de Proclamación de Resultados de la segunda vuelta de estas Elecciones Generales 2026 —las cuales enfrentaron a Roberto Sánchez y Keiko Fujimori—, se realice una revisión integral de las actuaciones jurisdiccionales desarrolladas por los 60 Jurados Electorales Especiales (JEE) a nivel nacional.

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La medida abarca las actas de proclamación de cada JEE, así como las resoluciones emitidas en procedimientos de recuento de votos, votos impugnados, apelaciones y otras incidencias que hayan influido en la determinación de los resultados. Este acuerdo lleva la firma de Roberto Burneo, presidente del jurado electoral y otros magistrados del JNE. Además, fue publicado en el diario oficial El Peruano.

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Según el acuerdo, esta revisión se realizará de oficio. De esta manera, el JNE hará la revisión incluso en los casos donde las actas de proclamación descentralizadas no hayan sido apeladas por las partes interesadas.

El acuerdo también deja constancia de la carga de trabajo que enfrentaron los JEE tras los comicios del pasado 7 de junio: cerca de 1600 actas observadas que requirieron resoluciones, audiencias de recuento de votos y audiencias de votos impugnados transmitidas en vivo.

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Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se pronuncian tras conteo de resultados al 100%

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La lideresa del fujimorismo aseguró que no se opone a dialogar con Sánchez y con otros sectores políticos. "Recibimos este resultado con gran responsabilidad, sabiendo que nuestro país está prácticamente dividido. Tenemos el deber de escuchar a ambos lados. (…) Las puertas del diálogo están abiertas para Roberto Sánchez y para todos los políticos que participaron en esta elección", afirmó.

Por su parte, el líder de Juntos por el Perú sostuvo que la virtual victoria de Fujimori aún no constituye una garantía de que encabezará un gobierno democrático. "Seguimos creyendo que esta voluntad simétrica de copamiento de las entidades no es una garantía de un proceso electoral que dé seguridad", manifestó.

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