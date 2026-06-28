Moquegua acatará paro indefinido desde el martes 30 de junio por proyecto de ley que modificaría su territorio

Moquegua acatará paro indefinido desde el martes 30 de junio por proyecto de ley que modificaría su territorio

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Gilia Gutiérrez, gobernadora regional de Moquegua, anunció que la región acatará un paro indefinido desde el martes 30 de junio como medida de rechazo al proyecto de ley N.° 11658 que, según señaló, podría reducir su territorio.

“(¿Podríamos tener otro ‘Moqueguazo’?) Yo estoy segura que sí. Nuestra gente de Moquegua no va a ceder ni un solo centímetro. Nosotros como autoridades también tenemos esa agenda. Estamos defendiendo nuestra integridad territorial y los recursos que le corresponden a los moqueguanos”, declaró Gutiérrez en RPP.

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La gobernadora resaltó que urge ponerle “fin” al tema y confía en que el presidente Balcázar observará la ley.

“Para tranquilidad de las dos regiones la solución está en primero observar la ley. Luego convocarnos a un grupo de trabajo para delimitar los límites entre Moquegua y Tacna. No nos oponemos a que Tacna se ordene internamente, pero creemos que esa no es la solución”, anotó.

Con el propósito de dialogar, informó que el martes todos los alcaldes de Moquegua se presentarán en el Congreso y esperan ser atendidos. Asimismo, confía en que Balcázar resolverá el problema.

“El presidente tiene la oportunidad de no dejar un conflicto social mayor en el sur del país”, manifestó.

Sobre el proyecto

El Proyecto de Ley N.° 11658/2024-PE plantea el saneamiento de tramos territoriales de la provincia de Jorge Basadre y de algunos de sus distritos. Específicamente, la iniciativa busca “sanear límites en dos ámbitos específicos: el tramo de colindancia interprovincial entre Jorge Basadre y Candarave, así como el tramo de colindancia interdistrital entre Locumba e Ilabaya”.

Gobernador de Tacna rechaza supuesta afectación a territorio de Moquegua

Por su parte, el gobernador de Tacna, Luis Torres Robledo, rechazó la supuesta afectación al territorio de Moquegua y exhortó al mandatario a convocar una mesa de diálogo con las autoridades de Tacna.

“En ningún momento hemos tocado terrenos de Moquegua ni nada por el estilo. Son 135 km de la línea fronteriza, de límites entre los pueblos dentro de Tacna, no entre Moquegua. Alguien les ha informado mal a nuestros queridos hermanos de Moquegua”, relató.

Seguidamente, explicó que el objetivo es mejorar las condiciones para los ciudadanos.

“Hay cinco pueblos que pertenecían en la creación, los pusieron en Candarave. La provincia de Candarave (Tacna) no tiene recursos para atenderlos como tal. Los pueblos con su legítimo derecho dijeron ‘no queremos pertenecer a Candarave porque no tienen cómo ayudarnos. Queremos pertenecer a Ilabaya’, que ellos sí reciben una gruesa cantidad de dinero por el canon minero porque la mina de Toquepala queda en su territorio, en Ilabaya (Tacna). Entonces, lo que se está haciendo acá es darle conformidad al deseo de los pueblos que quieren pertenecer a Ilabaya”, dijo.