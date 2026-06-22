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Judicialidad

Fortalecen articulación interinstitucional para promover la reinserción social de personas privadas de libertad

La Corte Superior de Justicia de Moquegua se reunió con la Gerente Regional de Desarrollo Social para impulsar el acceso a la justicia y la reinserción de la población penitenciaria en situación de vulnerabilidad.

Se busca articular esfuerzos entre instituciones y organizaciones civiles para promover un entorno inclusivo. Fuente: difusión.
Se busca articular esfuerzos entre instituciones y organizaciones civiles para promover un entorno inclusivo. Fuente: difusión.
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En el marco de su compromiso con la promoción del acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, la Corte Superior de Justicia de Moquegua sostuvo una reunión de coordinación con la Lic. Katherine Raquel Anco Santos, Gerente Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Moquegua, a fin de impulsar iniciativas orientadas al fortalecimiento de capacidades de la población penitenciaria del Establecimiento Penitenciario de Moquegua.

Durante la reunión, presidida por el titular de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, Dr. Jorge Fernández Ceballos, se evaluaron propuestas destinadas a promover procesos de resocialización e inclusión social mediante acciones de formación espiritual, capacitación en oficios, emprendimiento y acceso a oportunidades educativas, herramientas fundamentales para favorecer la reinserción de las personas privadas de libertad una vez culminado su proceso de rehabilitación.

PUEDES VER: Corte de Moquegua e INPE impulsan taller de reinserción social para personas privadas de libertad | moquegua | La República

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Asimismo, se planteó fortalecer el trabajo articulado entre las instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, promoviendo alianzas estratégicas que permitan ampliar las oportunidades de desarrollo personal, educativo y laboral de la población penitenciaria, contribuyendo a su proceso de reinserción social y a la reducción de factores de riesgo asociados a la reincidencia.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua destacó que la administración de justicia no solo comprende la resolución de conflictos, sino también la promoción de acciones que permitan construir una sociedad más inclusiva y respetuosa de la dignidad humana, especialmente respecto de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

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Cabe señalar que, como parte de los procesos de rehabilitación promovidos por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), los internos del establecimiento penitenciario desarrollan actividades productivas en talleres de carpintería, confección, repujado y manualidades, donde elaboran diversos productos que fortalecen sus competencias laborales y favorecen su futura reintegración a la sociedad.

La Corte Superior de Justicia de Moquegua continuará promoviendo espacios de coordinación interinstitucional que contribuyan al fortalecimiento de una justicia inclusiva, humana y accesible para todos los ciudadanos, en concordancia con las políticas institucionales del Poder Judicial y los estándares internacionales de protección de derechos humanos.

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