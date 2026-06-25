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Política

CIDH rechaza ley del Congreso que deja abusos de policías y militares en manos de la justicia militar

La CIDH advirtió sobre el riesgo de impunidad en violaciones a derechos humanos. Amnistía Internacional y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos también critican la aprobación de esta ley.

CIDH criticó ley del Congreso | Composición: LR.
CIDH criticó ley del Congreso | Composición: LR.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su rechazo a la ley aprobada en segunda votación por el Congreso, que dispone que los presuntos delitos cometidos por miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas durante el ejercicio de sus funciones sean investigados y juzgados únicamente por los fueros militar y policial, en lugar de la justicia ordinaria.

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"La CIDH rechaza el dictamen aprobado por el Congreso el 23 de junio, que habilitaría a la jurisdicción militar policial a investigar y juzgar presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por agentes estatales. La CIDH recuerda que el Estado debe combatir la impunidad y que el fuero militar debe tener un alcance restrictivo y excepcional", señaló el organismo a través de una publicación en X (antes Twitter).

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Al igual que la CIDH, Amnistía Internacional y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos cuestionaron la aprobación de esta iniciativa. Ambas organizaciones exhortaron al presidente Balcázar a observar la norma.

Cabe recordar que la CIDH tiene previsto realizar una visita al Perú durante el segundo semestre de este año con el objetivo de evaluar la situación de la democracia y el respeto de los derechos humanos en el país. Como parte de su agenda, sus representantes se reunirán con autoridades, organizaciones de la sociedad civil y personas afectadas por vulneraciones de derechos humanos para recopilar información sobre el contexto nacional.

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Norma es criticada por blindar a militares y policías

El Congreso aprobó en segunda votación, con 52 votos a favor, 43 en contra y 5 abstenciones, una ley que dispone que los presuntos delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía durante el ejercicio de sus funciones sean juzgados únicamente por la justicia militar-policial. La norma, respaldada por bancadas como Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, también establece que los jueces ordinarios deberán archivar de inmediato los procesos relacionados con estos casos, incluso si existen condenas que aún no son firmes.

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La aprobación de este texto fue criticada por distintas figuras políticas. Susel Paredes, congresista de la Bancada Democrática Popular y candidata a la alcaldía de Lima con Ahora Nación, señaló que la ley inicia un periodo de impunidad y abusos.

"Ahora podrán agredir, matar y cometer cualquier delito, y serán protegidos por el fuero militar y policial. Responsabilizo a Keiko Fujimori por esta medida inconstitucional y por las consecuencias nefastas que originará. Invoco a fiscales, jueces y a todo funcionario honesto a desconocer esta norma espuria. Quien pisotea el Estado de derecho para ejercer el poder no tiene ninguna legitimidad para gobernar, y ese es el caso de la heredera de la dictadura, Keiko Fujimori", afirmó.

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