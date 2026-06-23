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ONPE aclara que solo faltan las resoluciones de actas observadas para terminar el conteo

Keiko Fujimori ha señalado supuesta demora por parte de la institución. "Cada día de retraso de no reconocer los resultados es un día que se pierde para un gobierno de transición", dijo.

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La ONPE comunicó que espera el envío de las resoluciones de actas observadas por parte de algunos Jurados Electorales Especiales (JEE) para incorporar estas al cómputo oficial y lograr el conteo al 100%, a fin de proclamar el resultado de la segunda vuelta presidencial.

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