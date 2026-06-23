ONPE aclara que solo faltan las resoluciones de actas observadas para terminar el conteo

ONPE aclara que solo faltan las resoluciones de actas observadas para terminar el conteo

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La ONPE comunicó que espera el envío de las resoluciones de actas observadas por parte de algunos Jurados Electorales Especiales (JEE) para incorporar estas al cómputo oficial y lograr el conteo al 100%, a fin de proclamar el resultado de la segunda vuelta presidencial.