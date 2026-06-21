ONPE presenta cédulas de sufragio para las Elecciones Regionales y Municipales 2026

ONPE presenta cédulas de sufragio para las Elecciones Regionales y Municipales 2026

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) presentó los diseños de las cédulas de sufragio que serán utilizadas en las Elecciones Regionales y Municipales programadas para el 4 de octubre.

Según la propuesta del organismo electoral, las cédulas estarán diferenciadas por colores.

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El color amarillo identificará la elección de gobernador y vicegobernador regional; el verde claro será utilizado para la elección de consejeros regionales, mientras que el rosado corresponderá a la elección de autoridades municipales provinciales.

La ONPE explicó que los modelos han sido elaborados para facilitar la identificación de las opciones electorales por parte de la ciudadanía durante la jornada de votación. Asimismo, los documentos incluirán espacios destinados a las organizaciones políticas que participarán en el proceso electoral.

La presentación de los diseños se realizó luego de que el organismo electoral definiera el orden de ubicación de los bloques de organizaciones políticas en la cédula.

A inicios de junio, por medio de un sorteo público, se determinó que los partidos políticos aparecerán en la parte superior del documento electoral, mientras que los movimientos regionales se ubicarán en la parte inferior.

Las Elecciones Regionales y Municipales se desarrollarán el 4 de octubre del 2026 y permitirán elegir gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes provinciales, alcaldes distritales y regidores en todo el país.