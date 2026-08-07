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Jang Woo-young, conocido como ACE, ya se encuentra en Lima para un encuentro especial con sus seguidores peruanos como parte de su ‘BONITA LATIN TOUR 2026’. Esta presentación será una oportunidad para que el cantante coreano se acerque al público nacional y dé a conocer su propuesta musical, antes de su posible regreso al país.

El cantante coreano se presentará el sábado 8 de agosto en el Circuito Mágico del Agua, donde tendrá un encuentro juvenil con sus fans peruanos. Durante la jornada, podrá interactuar con ellos, compartir un momento cercano y demostrar su talento con una breve presentación de tres canciones.

ACE en Perú. Foto: Instagram

¿A qué hora será el show de ACE en el Circuito Mágico del Agua?

ACE llegará el sábado 8 de agosto al Circuito Mágico del Agua. El cantante coreano tendrá una presentación especial en la Zona Tangüis, espacio donde podrá compartir con sus seguidores y presentar parte de su propuesta musical.

El evento está programado para las 4:00 p. m. y será organizado por ONARA LIVE, productora responsable de experiencias como Dramanía Day, iniciativa dedicada a la promoción y difusión de la cultura asiática y el entretenimiento en Perú.

Entradas para ver a ACE: ¿cuánto cuestan y cómo ingresar?

Para ingresar al evento, los asistentes deberán acceder por la Puerta 3 del Circuito Mágico del Agua. El ingreso al parque tiene un costo de S/7, mientras que el acceso a la Zona Tangüis requiere un pago adicional de S/5.

La entrada general puede adquirirse mediante la web oficial de venta de entradas o directamente en las boleterías del parque. En tanto, el acceso a la Zona Tangüis se compra únicamente de manera presencial. Este último acceso se encuentra disponible exclusivamente y puede pagarse utilizando efectivo, Yape o Plin.

ACE regresará al Perú por segunda vez

Esta presentación de ACE también marca una nueva apuesta de ONARA LIVE por acercar a artistas asiáticos al público peruano y generar espacios de encuentro vinculados con la música, el entretenimiento y la cultura asiática.

La visita del idol forma parte de su recorrido por Latinoamérica y un nuevo encuentro con sus seguidores, pues planea regresar a Perú en noviembre para ofrecer un show de mayor formato, por lo que esta presentación promocional será un adelanto de lo que traerá próximamente al país.