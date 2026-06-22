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Política

JNE entregará credenciales a senadores y diputados el 25 y 26 de junio

La ceremonia de investidura de los 190 nuevos congresistas y los representantes ante el Parlamento Andino será en el Colegio Médico del Perú.

Congreso bicameral iniciará funciones en julio.
Congreso bicameral iniciará funciones en julio. | Difusión
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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entregará las credenciales a los nuevos senadores, diputados y representantes del Parlamento Andino electos el 24 y 26 de junio en el auditorio del Colegio Médico del Perú, ubicado en el distrito de Miraflores. Ambas ceremonias marcarán el inicio formal del periodo legislativo 2026-2031.

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De acuerdo con el cronograma oficial del JNE, la primera ceremonia está destinada a los senadores (60 escaños) y a los representantes peruanos ante el Parlamento Andino (5 escaños), y se realizará este jueves 25 de junio a las 11.00 a. m. La segunda jornada, programada para el viernes 26 de junio a la misma hora, corresponde a los diputados (130 escaños), quienes conformarán la Cámara Baja del Congreso bicameral.

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Este proceso es un paso previo indispensable para la instalación oficial del nuevo Parlamento, cuyos integrantes iniciarán sus funciones el 27 de julio. La entrega de credenciales acredita a los legisladores como representantes legítimos ante el país y les permite ejercer plenamente sus labores, incluida la participación en la elección de la nueva Mesa Directiva, que definirá la presidencia del Congreso para los próximos dos años.

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“El 26 de julio, se elegiran las mesas directivas, pero antes se instalará la junta preparatoria. El senador más votado del partido más votado, junto con el senador de mayor edad y el de menor edad conforman la junta preparatoria y se dedicaran a organizar la instalación del Congreso. Ellos convocaran a los parlamentarios para su juramentación el 26 de julio. Luego el 27 de julio se convocara una sesión para la instalción de las Cámaras”, señaló Aurelio Pastor, abogado constitucionalista, para Andina.

JNE proclamó a Rafael López Aliaga como senador

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó a Rafael López Aliaga como uno de los senadores por Renovación Popular para integrar el próximo Congreso bicameral. El exalcalde de Lima fue elegido como uno de los 60 senadores que conforman la Cámara de Senadores.

Además de López Aliaga, Renovación Popular también eligió a Alejandro Muñante, Katherine Ampuero, Lourdes Alcorta y Estanislao Mancha como los otros senadores escogidos por distrito único.

Pese a obtener un escaño en la Cámara Alta, Rafael López Aliaga indicó que no tomaría el puesto y, mediante una carta notarial ante el JNE, comunicó que no asumiría el cargo de senador de la República para el periodo 2026-2031.

El documento fue dirigido al presidente del organismo electoral, Roberto Burneo Bermejo, y solicita que la credencial sea entregada al siguiente candidato de su lista con mayor votación.

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