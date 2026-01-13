Congreso duplicó su gasto anual: de 600 millones de soles paso a 1.200 millones en solo 4 años

Un análisis elaborado por el ingeniero Juan Carbajal con datos de Transparencia revela que el Congreso de la República ha logrado duplicar su costo anual en apenas cuatro años. Pasó de gastar un presupuesto anual de S/588.8 millones en 2021 a S/1.412 millones en 2025.

Lo que en 2020 representaba un gasto de aproximadamente 600 millones de soles, ha escalado de manera imparable hasta superar más de los 1.400 millones de soles al cierre del último periodo fiscal, una cifra que se proyecta será superada para este año 2026, cuyo presupuesto de apertura se proyecta en S/1.768 millones.

A partir de 2022, el presupuesto y ejecución aumentó

El análisis de las cifras revela que este incremento no ha sido gradual, sino exponencial. Mientras que entre 2018 y 2021 el presupuesto se mantuvo relativamente estable —en parte por la emergencia sanitaria y los periodos de disolución parlamentaria—, a partir de 2022 el gasto se disparó. De los S/ 708 millones que se manejaban en 2018, se pasó a S/ 879 millones en 2022, rompiendo finalmente la barrera de los 1.000 millones en 2024.

Para el cierre del año 2025 y con proyecciones al 2026, el presupuesto ya bordea los 1.400 millones de soles, consolidando la tendencia de duplicar el gasto que se tenía hace menos de un lustro.

¿A dónde se va el dinero?

La mayor parte de este incremento —cerca del 70%— se concentra en el rubro de Personal y Obligaciones Sociales. El aumento de trabajadores en planilla, que ha sumado más de 700 nuevas plazas en el actual periodo legislativo, junto con bonificaciones extraordinarias aprobadas mediante convenios colectivos, ha inflado el costo operativo de la institución.

A esto se suman gastos significativos en:

Infraestructura: Más de 100 millones de soles destinados a la adecuación de oficinas y el Palacio Legislativo para albergar a los futuros 130 diputados y 60 senadores en 2026.

Más de 100 millones de soles destinados a la adecuación de oficinas y el Palacio Legislativo para albergar a los futuros 130 diputados y 60 senadores en 2026. Asesorías y consultorías: Un incremento en el número de asesores por cada grupo de trabajo y comisión.

Un incremento en el número de asesores por cada grupo de trabajo y comisión. Bienes y servicios: Renovación de flota vehicular, servicios de seguridad privada y equipamiento tecnológico.

El Congreso más costoso del siglo XXI

Este incremento del 100% en el gasto anual ocurre en un momento de fragilidad económica para el país, donde sectores como salud, educación y seguridad ciudadana enfrentan brechas de financiamiento. Mientras el Ejecutivo predica una política de austeridad, el Legislativo ha recurrido constantemente a créditos suplementarios para financiar sus bonos y remodelaciones.

Con la bicameralidad a la vuelta de la esquina, la proyección apunta a que el gasto del Congreso podría llegar a los 1.700 millones de soles en 2026, convirtiéndose en el Parlamento más costoso del siglo XXI para el bolsillo de los peruanos.