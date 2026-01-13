HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Estas líneas de transporte acatarán el paro mañana
Estas líneas de transporte acatarán el paro mañana     Estas líneas de transporte acatarán el paro mañana     Estas líneas de transporte acatarán el paro mañana     
EN VIVO

¿José Jerí a Ética? Empresario minero es el nuevo jefe de formalización y entrevista a Jennifer Ponte | Epicentro Electoral - Réplica

Política

Congreso duplicó su gasto anual: de 600 millones de soles paso a 1.200 millones en solo 4 años

Se proyecta que para este año, el Parlamento supere los 1.700 millones de soles de presupuesto anual, convirtiéndose en el Congreso más costoso para los peruanos del siglo XXI.

Congreso del Perú duplicó su presupuesto anual en solo 4 años. Foto: composición LR
Congreso del Perú duplicó su presupuesto anual en solo 4 años. Foto: composición LR

Un análisis elaborado por el ingeniero Juan Carbajal con datos de Transparencia revela que el Congreso de la República ha logrado duplicar su costo anual en apenas cuatro años. Pasó de gastar un presupuesto anual de S/588.8 millones en 2021 a S/1.412 millones en 2025.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Lo que en 2020 representaba un gasto de aproximadamente 600 millones de soles, ha escalado de manera imparable hasta superar más de los 1.400 millones de soles al cierre del último periodo fiscal, una cifra que se proyecta será superada para este año 2026, cuyo presupuesto de apertura se proyecta en S/1.768 millones.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ Y SU CUENTO CHINO + ELECCIONES Y CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Poder Judicial ordena archivar definitivamente el caso Cocteles para Keiko Fujimori y todo Fuerza Popular

lr.pe
Gráfico de presupuestos anuales del Congreso. Foto: Juan Carbajal/X

Gráfico de presupuestos anuales del Congreso. Foto: Juan Carbajal/X

A partir de 2022, el presupuesto y ejecución aumentó

El análisis de las cifras revela que este incremento no ha sido gradual, sino exponencial. Mientras que entre 2018 y 2021 el presupuesto se mantuvo relativamente estable —en parte por la emergencia sanitaria y los periodos de disolución parlamentaria—, a partir de 2022 el gasto se disparó. De los S/ 708 millones que se manejaban en 2018, se pasó a S/ 879 millones en 2022, rompiendo finalmente la barrera de los 1.000 millones en 2024.

Para el cierre del año 2025 y con proyecciones al 2026, el presupuesto ya bordea los 1.400 millones de soles, consolidando la tendencia de duplicar el gasto que se tenía hace menos de un lustro.

¿A dónde se va el dinero?

La mayor parte de este incremento —cerca del 70%— se concentra en el rubro de Personal y Obligaciones Sociales. El aumento de trabajadores en planilla, que ha sumado más de 700 nuevas plazas en el actual periodo legislativo, junto con bonificaciones extraordinarias aprobadas mediante convenios colectivos, ha inflado el costo operativo de la institución.

A esto se suman gastos significativos en:

  • Infraestructura: Más de 100 millones de soles destinados a la adecuación de oficinas y el Palacio Legislativo para albergar a los futuros 130 diputados y 60 senadores en 2026.
  • Asesorías y consultorías: Un incremento en el número de asesores por cada grupo de trabajo y comisión.
  • Bienes y servicios: Renovación de flota vehicular, servicios de seguridad privada y equipamiento tecnológico.

El Congreso más costoso del siglo XXI

Este incremento del 100% en el gasto anual ocurre en un momento de fragilidad económica para el país, donde sectores como salud, educación y seguridad ciudadana enfrentan brechas de financiamiento. Mientras el Ejecutivo predica una política de austeridad, el Legislativo ha recurrido constantemente a créditos suplementarios para financiar sus bonos y remodelaciones.

Con la bicameralidad a la vuelta de la esquina, la proyección apunta a que el gasto del Congreso podría llegar a los 1.700 millones de soles en 2026, convirtiéndose en el Parlamento más costoso del siglo XXI para el bolsillo de los peruanos.

Notas relacionadas
Congreso: anuncian presentación de moción de vacancia contra José Jerí tras reunión con empresario chino

Congreso: anuncian presentación de moción de vacancia contra José Jerí tras reunión con empresario chino

LEER MÁS
Betssy Chávez: Fiscalía formaliza investigación por presunto tráfico de influencias y negociación incompatible

Betssy Chávez: Fiscalía formaliza investigación por presunto tráfico de influencias y negociación incompatible

LEER MÁS
APRA: JEE declaró improcedente lista de candidatos de diputados para peruanos en el extranjero

APRA: JEE declaró improcedente lista de candidatos de diputados para peruanos en el extranjero

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Poder Judicial ordena archivar definitivamente el caso Cocteles para Keiko Fujimori y todo Fuerza Popular

Poder Judicial ordena archivar definitivamente el caso Cocteles para Keiko Fujimori y todo Fuerza Popular

LEER MÁS
RMP sobre Jerí por reunión secreta con empresario chino: "Usted está más manchado que mantel de chifa"

RMP sobre Jerí por reunión secreta con empresario chino: "Usted está más manchado que mantel de chifa"

LEER MÁS
José Domingo Pérez: ANC del Ministerio Público lo suspende por 6 meses tras exclusión del caso Lava Jato

José Domingo Pérez: ANC del Ministerio Público lo suspende por 6 meses tras exclusión del caso Lava Jato

LEER MÁS
Sobrina de Dina Boluarte, Yorka Gamarra, renunció a su candidatura a la Cámara de Senadores por Ahora Nación

Sobrina de Dina Boluarte, Yorka Gamarra, renunció a su candidatura a la Cámara de Senadores por Ahora Nación

LEER MÁS
Fernando Rospigliosi se conecta a audiencia para intimidar a jueces que procesan a militares de la masacre de Cayara

Fernando Rospigliosi se conecta a audiencia para intimidar a jueces que procesan a militares de la masacre de Cayara

LEER MÁS
Gustavo Gorriti sobre Elecciones 2026: "Va a haber muchísima campaña negra, muchísima mentira y dinero"

Gustavo Gorriti sobre Elecciones 2026: "Va a haber muchísima campaña negra, muchísima mentira y dinero"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cuándo es la preventa de BTS en México 2026, precio y cómo registrarse con la membresía ARMY?

Einstein tenía razón: el tiempo transcurre de forma diferente en Marte y complica las futuras misiones

Taehyung de BTS expresó su amor por Machu Picchu en 2020 y podría visitarlo en la gira de la banda surcoreana a Perú: "Quiero conocer"

Política

Rectores de universidades rechazan al nuevo jefe de Sunedu y piden que su gestión no se extienda hasta 2028

Fernando Rospigliosi se conecta a audiencia para intimidar a jueces que procesan a militares de la masacre de Cayara

Congreso: anuncian presentación de moción de vacancia contra José Jerí tras reunión con empresario chino

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Rectores de universidades rechazan al nuevo jefe de Sunedu y piden que su gestión no se extienda hasta 2028

Fernando Rospigliosi se conecta a audiencia para intimidar a jueces que procesan a militares de la masacre de Cayara

Congreso: anuncian presentación de moción de vacancia contra José Jerí tras reunión con empresario chino

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025