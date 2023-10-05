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Kawachi, una recóndita aldea al suroeste de Japón poblada por 5.600 habitantes, resalta por sus frondosas montañas y campos citrícolas que perfuman el ambiente en mayo y tiñen el paisaje de naranja durante noviembre. Este pintoresco rincón asiático cobijó en los años noventa a Alberto Fujimori, exmandatario peruano cuyos progenitores nacieron allí, un acontecimiento histórico que motivó la inauguración de la avenida Perú y la siembra de un árbol conmemorativo.

Aquel entusiasmo inicial contrasta con el desencanto actual de la población. "Es un gran honor que un presidente de Perú tenga familia de aquí", manifestó a la BBC Haruhiko Nozaki, director del centro comunitario local, quien además ratificó: “De aquí son los padres de Fujimori". Sin embargo, el funcionario admitió que hoy queda escaso rastro de la gloria experimentada años atrás.

Foto: AFP

¿Cómo es Kawachi, el pueblo de donde proviene la familia Fujimori?

Este pueblo se ubica entre el mar y el cielo, está envuelto por verdes montañas, campos de mikan (mandarina nipona) y una amplia costa con miras al monte Unzen, uno de los volcanes activos más conocidos de Japón, y a Nagasaki. "La vista es fantástica", agregó Nozaki.

El lugar más popular de Kawachi es su único supermercado de fachada naranja. Foto: BBC

El lugar más popular de Kawachi es su único supermercado de fachada naranja. "La vida aquí me gusta mucho, es muy cómoda; lo mejor es la gente, tienen muy buen carácter… Y si te mudas aquí, nunca más tendrás que comprar mikan", agregaron dos ciudadanas a BBC.

¿Qué pasó con la famosa avenida Perú? Hoy ya no lleva a ninguna parte, pues terminó siendo cortada por una carretera. Sin embargo, aún queda el recuerdo de su letrero. El árbol que plantó Fujimori cerca al lugar murió y solo queda el tronco. La ciudad no es la misma y el exmandatario está preso.

"(La visita de Fujimori como presidente electo) fue muy cálida, con grandes pancartas y muchísima gente que se reunió para darle la bienvenida", destacó el periodista japonés Jun Izumi.

¿Cómo llegar a Kawachi desde la ciudad de Kumamoto?

El punto de partida ideal para visitar Kawachi, el pequeño pueblo rural en la prefectura de Kumamoto conocido por ser el origen de la familia Fujimori, es la capital homónima. Debido a que es una aldea remota, los viajeros deben abordar la línea local JR Kagoshima Line hacia el norte desde la estación principal hasta Kami-Kumamoto, y luego realizar un trasbordo que los dejará en la estación de Kawachi tras un trayecto de 45 minutos.

Como el transporte público local hacia los vecindarios específicos es muy escaso, resulta indispensable el alquiler de un auto o el uso de un taxi local desde la terminal ferroviaria, un viaje vehicular que dura entre 30 y 40 minutos.

Para una exploración exitosa en esta zona apartada de los circuitos turísticos tradicionales, se sugiere planificar con antelación los horarios a través del planificador de rutas Rome2Rio. Asimismo, los visitantes requieren llevar dinero en efectivo porque es un área pequeña con servicios limitados, además de un mapa descargado para una correcta orientación. Dado que el destino carece de infraestructura masiva, la preparación previa garantiza un traslado cómodo y sin contratiempos por este histórico rincón del suroeste de Japón.