Es falso que tras la segunda vuelta se hayan roto cédulas marcadas a favor de Keiko Fujimori: se trataba de material no utilizado y su destrucción forma parte del protocolo de la ONPE

LO FALSO:

Tras la segunda vuelta presidencial se rompieron cédulas marcadas a favor de Keiko Fujimori.

LO VERDADERO:

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a través de un comunicado, señaló que la información difundida es falsa. Asimismo, precisó, en coordinación con los Jurados Electorales Especiales (JEE) correspondientes, que la mesa de sufragio N.° 036443, ubicada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), no presentó ninguna incidencia ni observación durante el proceso.

El análisis del video y lo establecido en el Manual para Miembros de Mesa de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) indican que lo observado corresponde a la destrucción de cédulas no utilizadas, un procedimiento habitual del cierre de mesa que no afecta el conteo de votos ni constituye evidencia de fraude electoral.

Días después de la segunda vuelta presidencial, se difundió en redes sociales la narrativa de que Keiko Fujimori no podía incrementar su porcentaje de votación porque, supuestamente, se habrían roto cédulas marcadas a su favor durante el escrutinio.

Variantes del video difundido tras la segunda vuelta electoral. Foto: Redes sociales

Una de las publicaciones con más alcance se encuentra en Facebook y, hasta el cierre de esta nota, supera las 463.000 reproducciones, 7.200 reacciones, 2.100 comentarios y 5.600 compartidos.

Publicación con más alcance en redes sociales. Foto: Facebook

Análisis del contenido difundido en redes sociales

En primer lugar, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a través de su Comité de Fact-Checking, verificó el caso y concluyó que la versión difundida era falsa. Según indicó en un comunicado, los hechos ocurrieron en la mesa de sufragio N.° 036443, ubicada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), y no se registró ninguna incidencia ni observación durante el proceso de escrutinio. Esto fue confirmado por el Jurado Electoral Especial (JEE) competente.

Respuesta del JNE ante la viralización del video. Foto: JNE

Además de la confirmación oficial, el propio video tampoco aporta elementos que respalden la narrativa difundida, pues las cédulas que se observan no presentan marcas de votación a favor de ninguna candidatura. Este aspecto resulta relevante porque, de acuerdo con la normativa electoral y los procedimientos aplicables a los miembros de mesa, las cédulas sobrantes o no utilizadas deben ser destruidas al finalizar la jornada electoral para evitar cualquier uso indebido posteriormente.

Las cédulas no estaban marcadas en favor de alguna candidatura. Captura: Facebook

Esta información puede ser verificada en el Manual para Miembros de Mesa de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), de acceso público en su portal institucional. En dicho documento, en el apartado de “Actividades finales”, se detalla el procedimiento de cierre de la jornada electoral, que incluye la destrucción de las cédulas no utilizadas y su posterior depósito en la caja de restos electorales.

Las cédulas no utilizadas se destruyen, acorde al Manual para Miembros de Mesa de la ONPE. Captura: ONPE

Por lo mencionado en líneas anteriores, no es posible afirmar que se haya producido un fraude en favor de Keiko Fujimori, ya que las cédulas observadas no presentaban marcas de votación y, conforme al protocolo establecido por la ONPE, debían ser eliminadas como parte del procedimiento de cierre de la jornada electoral.

Conclusión

En síntesis, en redes sociales se difundió la versión de que días después de la segunda vuelta se habrían destruido votos a favor de Keiko Fujimori. Sin embargo, se trata de información falsa. Tanto la verificación oficial del JNE como el análisis del video y del Manual para Miembros de Mesa de la ONPE indican que se trató de la destrucción de cédulas no utilizadas, un procedimiento regular del cierre de mesa que no afectó el conteo de votos ni constituye indicio de fraude electoral.