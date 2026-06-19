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Salvador Heresi: "Aspiración de López Aliaga a ser regidor de Lima es ilegal e inconstitucional"

El exministro de Justicia explicó que el JNE debe hacer respetar la voluntad popular de quienes eligieron como senador a López Aliaga. “El cargo de Senador no le pertenece a RLA sino a la representación política otorgada por el electorado conforme a la Constitución”, mencionó.

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El abogado y exministro de Justicia Salvador Heresi aseguró en sus redes sociales que Rafael López Aliaga no puede postular como primer regidor de Lima porque ello sería “ilegal e inconstitucional” por ser un senador electo.

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“Sostener que un senador proclamado puede simplemente rechazar su incorporación para que asuma el accesitario equivaldría a admitir que la voluntad personal del elegido prevalece sobre la voluntad soberana del electorado, lo que resulta incompatible con los principios democráticos”, explicó.

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Uno de los principales argumentos en los que basa Heresi es que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no tendría un fundamento válido para disponer que un accesitario asuma el escaño en reemplazo de López Aliaga y, sobre todo, que la institución debe hacer respetar la decisión de quienes lo eligieron.

La proclamación de un senador electo genera una realidad jurídica sustentada en la voluntad popular, explicó. “El cargo de Senador no le pertenece a RLA sino a la representación política otorgada por el electorado conforme a la Constitución”, mencionó.

En ese sentido, “una vez producida la proclamación, el senador electo no puede crear por decisión unilateral o capricho, una causal de no incorporación que la Constitución y el Reglamento del Congreso no contemplan”.

“Nadie puede invocar una causal inexistente “

Ello se debe a que el reemplazo por el accesitario solo procede en los supuestos previstos por el Reglamento del Congreso. Por lo tanto, “nadie puede invocar una causal inexistente para alterar la representación surgida del voto popular”.

“La Constitución y la Ley no pueden ser interpretadas para crear excepciones que no se establecen en su texto. La ley señala la incorporación del proclamado y no reconoce ningún derecho a declinar en favor del accesitario”, agregó.

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En consecuencia, concluye el exministro, “siendo su cargo de senador irrenunciable no puede postular como regidor o alcalde”.

Si ello llegara a suceder, “cualquier ciudadano podría usar los mecanismos constitucionales correspondientes para exigir el cumplimiento del mandato legal y preservar la integridad de la representación política emanada de las urnas”, aseguró.

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