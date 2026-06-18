Carlos Bruce sobre Rafael López Aliaga: "Su postulación es un fraude a la ley"
Carlos Bruce afirmó que la inscripción de Rafael López Aliaga como teniente alcalde constituye un fraude a la ley y una maniobra para burlar la prohibición de reelección.
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El excongresista y alcalde Carlos Bruce calificó como fraudulenta la inscripción de Rafael López Aliaga como candidato a teniente alcalde de Lima. Según Bruce, es una maniobra para incumplir la norma que impide la reelección de autoridades municipales.
Bruce sostuvo que la fórmula utilizada para incorporar a López Aliaga al plan de Renovación Popular constituye un supuesto fraude a la ley, pues vulnera la prohibición vigente que busca evitar que quienes ejercen cargos municipales aprovechen el aparato público para perpetuarse en el poder.
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Bruce explicó que, aunque apoya la reelección en términos generales, esta modalidad de presentación constituye una forma de sacar ventaja indebida y socavar la finalidad de la norma.
Según Bruce, la restricción a la reelección de alcaldes y gobernadores se aprobó para evitar el uso del aparato público como herramienta electoral permanente. El exalcalde argumentó que la reelección atenta contra la igualdad entre competidores y la limpieza del proceso electoral. Para Bruce, permitir estas maniobras termina por legitimar prácticas que resultan inconstitucionales.
También aludió a que otros políticos han recurrido a métodos similares en el pasado, pero manifestó que esa reiteración no los convierte en legítimos. Además, señaló que la conducta pública del propio López Aliaga aumenta la preocupación sobre el uso de atajos legales para presentarse a cargos que la norma pretende impedir.
Implicaciones jurídicas y políticas
Si se considera que la inscripción contraviene la norma, el Jurado Nacional de Elecciones podría revisarla y, en caso de confirmarse irregularidades, abrir procedimientos sancionadores o incluso declarar nulidades.
Bruce también advirtió que, si tales acciones se mantienen, la percepción ciudadana sobre la transparencia electoral se deteriorará. Además, se reforzarían prácticas que la ley buscó eliminar. En su diagnóstico, la reparación debe ser institucional: aplicación rigurosa de la norma y sanción de maniobras que busquen la reelección de cualquier manera.