HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
Política

Carlos Bruce sobre Rafael López Aliaga: "Su postulación es un fraude a la ley"

Carlos Bruce afirmó que la inscripción de Rafael López Aliaga como teniente alcalde constituye un fraude a la ley y una maniobra para burlar la prohibición de reelección.

Rosa María Palacios, periodista y conductora de Sin Guion.
Rosa María Palacios, periodista y conductora de Sin Guion. | LR
Escuchar
Resumen
Compartir

El excongresista y alcalde Carlos Bruce calificó como fraudulenta la inscripción de Rafael López Aliaga como candidato a teniente alcalde de Lima. Según Bruce, es una maniobra para incumplir la norma que impide la reelección de autoridades municipales.

Únete a nuestro canal de política y economía

Bruce sostuvo que la fórmula utilizada para incorporar a López Aliaga al plan de Renovación Popular constituye un supuesto fraude a la ley, pues vulnera la prohibición vigente que busca evitar que quienes ejercen cargos municipales aprovechen el aparato público para perpetuarse en el poder.

TE RECOMENDAMOS

CONGRESO CAMBIA LAS REGLAS A SU FAVOR Y CASO LAVA JATO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Bruce explicó que, aunque apoya la reelección en términos generales, esta modalidad de presentación constituye una forma de sacar ventaja indebida y socavar la finalidad de la norma.

Según Bruce, la restricción a la reelección de alcaldes y gobernadores se aprobó para evitar el uso del aparato público como herramienta electoral permanente. El exalcalde argumentó que la reelección atenta contra la igualdad entre competidores y la limpieza del proceso electoral. Para Bruce, permitir estas maniobras termina por legitimar prácticas que resultan inconstitucionales.

También aludió a que otros políticos han recurrido a métodos similares en el pasado, pero manifestó que esa reiteración no los convierte en legítimos. Además, señaló que la conducta pública del propio López Aliaga aumenta la preocupación sobre el uso de atajos legales para presentarse a cargos que la norma pretende impedir.

Implicaciones jurídicas y políticas

Si se considera que la inscripción contraviene la norma, el Jurado Nacional de Elecciones podría revisarla y, en caso de confirmarse irregularidades, abrir procedimientos sancionadores o incluso declarar nulidades.

Bruce también advirtió que, si tales acciones se mantienen, la percepción ciudadana sobre la transparencia electoral se deteriorará. Además, se reforzarían prácticas que la ley buscó eliminar. En su diagnóstico, la reparación debe ser institucional: aplicación rigurosa de la norma y sanción de maniobras que busquen la reelección de cualquier manera.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

LEER MÁS
Carlos Bruce critica candidatura de Rafael López Aliaga: "Restaura la reelección de forma fraudulenta"

Carlos Bruce critica candidatura de Rafael López Aliaga: "Restaura la reelección de forma fraudulenta"

LEER MÁS
Ipsos no reportó que el 80% de los peruanos reconozca un fraude electoral, pese a lo afirmado por Rafael López Aliaga

Ipsos no reportó que el 80% de los peruanos reconozca un fraude electoral, pese a lo afirmado por Rafael López Aliaga

LEER MÁS
Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

LEER MÁS
¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Roberto Sánchez confirma que participará en marcha nacional: "Nuestro pueblo viene mañana"

Roberto Sánchez confirma que participará en marcha nacional: "Nuestro pueblo viene mañana"

LEER MÁS
Rosa María Palacios sostiene que el Congreso modificó ley electoral para favorecer a Fuerza Popular y Obras

Rosa María Palacios sostiene que el Congreso modificó ley electoral para favorecer a Fuerza Popular y Obras

LEER MÁS
JEE admite apelación de Juntos por el Perú que busca anular 647 mesas en Estados Unidos

JEE admite apelación de Juntos por el Perú que busca anular 647 mesas en Estados Unidos

LEER MÁS
Josefina Miró Quesada denuncia el proyecto que busca convertir el mes del orgullo en el mes de la familia como un ataque homófobo

Josefina Miró Quesada denuncia el proyecto que busca convertir el mes del orgullo en el mes de la familia como un ataque homófobo

LEER MÁS
Susel Paredes propone derogar ley que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú

Susel Paredes propone derogar ley que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú

LEER MÁS
Eliane Karp pide indulto humanitario para Alejandro Toledo: "Tengan clemencia con mi esposo"

Eliane Karp pide indulto humanitario para Alejandro Toledo: "Tengan clemencia con mi esposo"

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025