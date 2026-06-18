Rafael López Aliaga no puede renunciar al Senado y Renovación Popular quedaría sin escaño

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La decisión de Rafael López Aliaga de no asumir como senador podría costarle un escaño menos a Renovación Popular. Al menos, eso hacen prever los antecedentes parlamentarios en situaciones similares y el artículo 95 de la Constitución, que establece que el cargo de congresista es irrenunciable.

“Él todavía no ha sido electo y nadie lo puede obligar a jurar. Ahora, constitucionalmente hablando, el problema es si se permitirá reemplazarlo con su accesitario. Es decir, ¿Cuál es la consecuencia jurídica de que él no asuma? Ni en el caso de Valle Riestra ni en el caso de Falconí aceptaron sus renuncias y, por ende, nunca llamaron a sus accesitarios”, explica la abogada constitucionalista Beatriz Ramírez a este medio.

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La letrada se refiere a los excongresistas Javier Valle-Riestra y Marco Falconí Picardo, quienes atravesaron una situación similar a la de López Aliaga.

En 2008, Valle-Riestra presentó su renuncia al cargo de congresista. Sin embargo, no fue aceptada. En vista de ello, presentó una demanda de amparo ante el Poder Judicial. Tras una larga batalla legal, logró que se aceptara su dimisión en 2013, cuando ya había culminado el periodo parlamentario.

De igual forma, en 2014, Falconí presentó su renuncia al cargo de congresista con el objetivo de postular al Gobierno Regional de Arequipa. Una vez más, el Congreso no aceptó su pedido y debió acudir a la vía judicial. Finalmente, desistió de continuar luego de que se revocó la medida cautelar que lo habilitaba para postular como candidato en las Elecciones Regionales y Municipales.

Sobre esa base, Ramírez considera que la curul de López Aliaga quedaría desierta. “Por lógica, si este señor (López Aliaga) decide no asumir, pues no tendrías por qué llamar a un accesitario”, indica.

Además, sustentó su postura al indicar que, de convocar a un accesitario por el simple hecho de no querer asumir la candidatura, se estaría “creando un incentivo perverso”.

“Cualquiera puede postular, resulta electo y luego se va sin ninguna consecuencia para la organización política. Acá la organización política también tiene que pagar un costo, ¿no?”, manifestó.

Otro escenario: sí se convoca a un accesitario

En cambio, el abogado constitucionalista Heber Joel Campos proyecta un escenario totalmente diferente: uno en el que la ausencia del exalcalde de Lima sí es suplida por su accesitario.

Campos explica que la Constitución solo prohíbe renunciar al cargo de congresista, pero no aceptar o rechazar dicho cargo. Es decir, es posible que López Aliaga desista de jurar como senador.

“Renovación Popular, no pierde la curul. En ese supuesto, se llamaría a su accesitario para que asuma el cargo. En ningún caso la curul quedaría vacía. De hecho, ese supuesto sí seria contrario al marco legal y constitucional vigente, pues este solo opera en circunstancias especificas. Ninguna de las cuales se relaciona con el de la renuencia a juramentar por parte de un candidato ya electo”, fundamentó.

Detalló que la entrega de las credenciales por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) implica que el destinatario de estas las acepte. “Sus credenciales van a estar, pero si el señor López mantiene su postura, simplemente no las va a recibir. Y en ese supuesto, el JNE tendría que convocar a su accesitario”, sostuvo.

Aclaró que el escenario de no aceptar las credenciales no está regulado, por lo que correspondería que el JNE “realice una interpretación de las normas constitucionales y legales que rigen la conformación del Congreso”.

También precisó que probablemente no se necesite una justificación formal por parte de López Aliaga, sino que bastaría con que diga que no va a juramentar.

Situación inédita

Campos anotó que se trata de una situación inédita y que va contra la decisión de quienes votaron por el candidato.

“El mensaje que se envía no es, en ese sentido, armónico con el espíritu democrático que anima una elección. Salvo situaciones extraordinarias, lo coherente es que quien solicitó el respaldo ciudadano para asumir una función pública relevante, honre ese compromiso con su dedicación y esfuerzo”, dijo.