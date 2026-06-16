Sostener que en el Perú las familias se conforman por la estructura tradicional de mamá, papá e hijos no solo implica estar desconectado de la realidad, sino desconocer los múltiples problemas que los miembros del hogar enfrentan en el día a día. Primero, las familias peruanas son dinámicas y están en constante cambio. Asimismo, hay diversidad en la composición familiar, que trasciende el aspecto puramente biológico y natural. Y es necesario entender la situación de las familias dentro del contexto político, social y económico del país.

Hace unos días, con 85 votos a favor, el Congreso aprobó el proyecto de ley que declara junio como el Mes de la Vida y la Familia, una iniciativa impulsada por la congresista Milagros Jáuregui, de Renovación Popular. Lamentablemente, esta norma hace referencia a un solo tipo de familia: la tradicional y natural. En ningún párrafo del proyecto de ley se abordan otras dinámicas familiares presentes en nuestra realidad, como las familias monoparentales, las familias migrantes, las familias extendidas, las familias conformadas por personas del mismo sexo o las familias con un alto nivel de vulnerabilidad, donde la madre es una adolescente, por ejemplo. Pero, además, invisibiliza problemas críticos que se desarrollan, precisamente, dentro del seno familiar: en 2024, de las 154 víctimas de feminicidio en el Perú, 68 casos fueron perpetrados por el esposo, la pareja o el conviviente (INEI, 2025); y no olvidemos que muchos de los casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes son cometidos en el entorno familiar.

También llama la atención que las preocupaciones planteadas en el proyecto de ley giran alrededor de la reducción de la población peruana y de la baja tasa de matrimonios en el país. Pese a que, al 2023, el 35,9% de los hogares peruanos tienen como jefa del hogar a una mujer (ENAHO), el proyecto de ley reduce a las mujeres a una estadística de natalidad y a su rol reproductivo.

Esta ley pudo ser una oportunidad para generar mayor conocimiento sobre los problemas y desafíos estructurales de las familias peruanas, y obtener insumos para diseñar mejores políticas públicas, así como generar diálogos entre sectores. Pero lo que acaba de aprobar el Congreso es solo una fecha simbólica, de acciones conmemorativas que responde, claramente, a una agenda política provida y excluyente.