Ernesto Zunini: Juntos por el Perú exige transparencia por cambios en reglas para el voto en el exterior

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Ernesto Zunini, vocero de Juntos por el Perú y electo diputado, sostuvo en Arde Troya que su partido buscará agotar las vías legales para revisar decisiones administrativas que, a su juicio, modificaron las reglas de juego durante la segunda vuelta, en especial en el tratamiento de las mesas de peruanos en el exterior.

Zunini explicó que la formación política no acusa de fraude sistemático, pero sí reclama explicaciones técnicas y administrativas sobre directivas emitidas en pleno desarrollo del proceso electoral. Mencionó, concretamente, una directiva del 29 de mayo que cambió la forma de procesar la información de las mesas en el extranjero y que, según él, generó dudas razonables sobre la cadena de custodia y la transparencia del conteo.

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Qué cuestiona Juntos por el Perú

Ante la periodista Juliana Oxenford, el vocero detalló que el reclamo se centra en seis tensiones que, según Juntos por el Perú, confluyeron en irregularidades: la modificación de lineamientos para el funcionamiento de mesas en el exterior, la gestión de personal consular a cargo del proceso, la digitalización o la falta de ella de actas, los plazos de traslado del material electoral y eventuales fallas en la custodia del material en países como Argentina.

Zunini sostuvo que estos puntos deben ser aclarados técnicamente para que la ciudadanía del territorio nacional, que en su mayoría votó por su agrupación política, tenga la certeza de que la proclamación se basa en un cómputo correctamente administrado.

Actitud política: recursos legales, no violencia

En la entrevista, Zunini fue enfático en que la postura de Juntos por el Perú no busca promover la violencia ni la insurrección. Subrayó que la organización recurrirá a los mecanismos que permite el sistema electoral: impugnaciones, recursos y solicitudes de fiscalización, y que, si las revisiones confirman la legitimidad del resultado, acatarán la proclamación.

También resaltó la diferencia entre irregularidad y fraude: la primera amerita investigación administrativa y penal, donde corresponda; la segunda requiere pruebas de colusión generalizada entre autoridades electorales, partidos y operadores para desconocer la voluntad de los votantes, algo que la organización no está imputando en esos términos.

Expectativas y agenda parlamentaria

Zunini señaló que, más allá del litigio electoral, Juntos por el Perú aspira a ejercer una oposición responsable en la próxima composición bicameral del Parlamento. Mencionó prioridades como restituir controles institucionales, defender la independencia de los organismos de control y atender demandas de justicia y reparación frente a violaciones de derechos humanos.

Finalmente, insistió en un llamado a la calma y la transparencia: primero, aclarar las inquietudes sobre el procedimiento en el exterior y, luego, si corresponde, asumir la voluntad ciudadana proclamada por las autoridades competentes, todo dentro del cauce legal y constitucional.