JEE rechaza pedidos de Juntos por el Perú para anular mesas en el extranjero

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El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 2 rechazó tres solicitudes del partido Juntos por el Perú. La organización política buscaba anular cientos de mesas de votación instaladas en el extranjero durante la segunda vuelta presidencial del pasado 7 de junio. Sin embargo, el tribunal electoral determinó que las solicitudes llegaron fuera de tiempo, por lo que no fueron aceptadas para su revisión.

Se rechazan los pedidos de nulidad en Estados Unidos

El organismo electoral rechazó los pedidos de nulidad del partido en territorio estadounidense. Una de las solicitudes fue presentada por el representante Carlos Adeval Zafra Flores, quien pedía anular 647 mesas de sufragio distribuidas en varias ciudades de Estados Unidos, incluidas Nueva York, Carolina del Norte y Salt Lake City. Al igual que los otros pedidos, este no cumplió con los plazos obligatorios del proceso.

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De igual manera, también se rechazó un pedido de nulidad de 174 mesas en Chicago, New Jersey y Houston. La solicitud, presentada por Juntos por el Perú, aseguraba que en estos lugares existieron faltas que atentaban contra la validez de la elección.

Sin embargo, las autoridades señalaron que el reclamo no era válido, ya que el documento fue presentado por un delegado local que solo tenía autorización para actuar en Arequipa. Asimismo, el tribunal advirtió que el partido político dejó pasar el tiempo límite. Además, los solicitantes tampoco pagaron el dinero de la tasa que se pide para iniciar este tipo de juicios electorales.

Descartan nulidad de mesas en Argentina

El segundo caso involucra a las 294 mesas que funcionaron en Argentina. El mismo representante del partido pidió anularlas al asegurar que algunos funcionarios de los consulados y miembros de mesa cometieron faltas para favorecer los votos del partido Fuerza Popular. Además, la organización protestó por demoras en el traslado de los maletines que contenían los votos desde Buenos Aires.

Tras revisar los documentos, el tribunal electoral precisó que la queja ingresó formalmente la noche del 13 de junio. Sin embargo, el plazo máximo y definitivo para presentar estos reclamos había vencido tres días antes, el 10 de junio.

Debido a esto, las autoridades recordaron que el calendario electoral se debe respetar de forma estricta y sin prórrogas para nadie. De este modo, ratificaron que los votos de los peruanos en el exterior siguen siendo válidos.

JEE acepta recurso de apelación de JP para anular mesas en Lima

El JEE de Lima Centro 1 aceptó un recurso de apelación presentado por el partido Juntos por el Perú, el cual busca invalidar los resultados de 1.751 mesas de sufragio en Lima. A diferencia de otros reclamos que fueron descartados, la organización política sí cumplió con adjuntar el pago de la tasa correspondiente, por lo que la solicitud será enviada al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que resuelva el caso en una segunda instancia.

El 15 de junio, Juntos por el Perú presentó tres recursos de apelación tras recibir un rechazo inicial en primera instancia por parte de las autoridades electorales en Lima. Sin embargo, el JEE de Lima Centro 2 declaró improcedente dos de estas apelaciones, debido a que el partido olvidó pagar el derecho de trámite exigido por ley. En ese marco, solo queda pendiente el pronunciamiento sobre un último recurso que se encuentra en evaluación.