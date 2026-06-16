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Política

Tesorera de Juntos por el Perú es Luzmila Ayay y no la congresista Marleny Portero

Tesorera de Juntos por el Perú es Luzmila Ayay y no la congresista Marleny Portero

Tesorera de Juntos por el Perú es Luzmila Ayay y no la congresista Marleny Portero. Foto: difusión
Tesorera de Juntos por el Perú es Luzmila Ayay y no la congresista Marleny Portero. Foto: difusión
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En una publicación realizada el lunes 15 de junio titulada 'Juntos por el Perú pide que ya no les donen para tasas electorales: No hemos llegado a la meta' hubo un error al consignar el nombre de la tesorera del partido. La tesorera de Juntos por el Perú es Luzmila Ayay Casas y no la congresista Marleny Portero. Se trató de un error involuntario. No hubo intención política ni de afectar a la congresista.

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