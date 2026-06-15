En el contexto de la segunda vuelta electoral, en la que Keiko Fujimori tomó la delantera con más del 98% de las actas contabilizadas, luego de que Roberto Sánchez lideró temporalmente los resultados durante una breve etapa del escrutinio, comenzó a circular en redes sociales la versión de que este último habría gritado al exfiscal José Domingo Pérez durante una reunión plenaria de Juntos por el Perú.

La publicación viral muestra a Roberto Sánchez realizando movimientos enérgicos con los brazos durante el encuentro. Asimismo, en el audio se escucha una voz que profiere insultos y recriminaciones.

No obstante, aunque las imágenes son auténticas, el audio no corresponde al registro original. El video fue editado y se le incorporó una grabación de una intervención de Julio César Uribe, exfutbolista y exentrenador del Club Cienciano. Además, José Domingo Pérez no participó en el evento.

Video viral que muestra a Roberto Sánchez aparentemente gritando en plenaria de JP fue manipulado el audio corresponde a César Uribe

La publicación fue difundida en Instagram y Facebook. En esta última red social, el post con mayor alcance obtuvo más de 1.100 reacciones, 70 comentarios y 730 compartidos.

José Domingo Pérez no asistió a la plenaria de Juntos por el Perú

La República y distintos medios de comunicación realizaron la cobertura de la plenaria de Juntos por el Perú, llevada a cabo la tarde del sábado 13 de junio en un local de campaña ubicado en la cuadra 4 de la avenida Paseo Colón, en el Cercado de Lima. En la reunión participaron dirigentes, militantes, así como diputados y senadores electos por dicha agrupación política en las Elecciones Generales de 2026.

Si bien José Domingo Pérez integró el equipo técnico de Roberto Sánchez, el equipo de La República que cubrió la actividad y permaneció atento al ingreso de los asistentes no observó su llegada al evento. Además, en comunicación con Verificador de La República, Pérez confirmó que no participó en la actividad.

Durante el mismo evento, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, llegó al local sin brindar declaraciones a la prensa y señaló que se pronunciaría al término del encuentro. Asimismo, no se permitió el ingreso de periodistas para cubrir el desarrollo de la plenaria, que se extendió hasta altas horas de la noche.

El audio del video viral fue manipulado y corresponde a una intervención de Julio César Uribe

En cuanto al video que motivó la verificación, este contiene la marca de agua de Perú21. Mediante una búsqueda inversa con la herramienta Google Lens, se pudo ubicar el material original difundido por dicho medio y captado por el videoreportero Javier Zapata. En una nota web del medio donde se comparte el video, se observa a Roberto Sánchez realizando movimientos enérgicos con los brazos durante su intervención, sin que se escuchen sus declaraciones debido a la distancia desde la que fue grabado. A diferencia del video viral, que presenta un audio distinto, se concluye que este fue editado digitalmente. Además, el medio señaló: “se observa al líder de la agrupación realizando constantes ademanes mientras interviene ante los asistentes”.

Al transcribir las declaraciones del video viral y realizar una búsqueda en Google con palabras clave, se logró detectar que el audio usado para el viral corresponde en realidad a una intervención de Julio César Uribe en la que reprende al futbolista Edison Chárá con insultos. Dicho registro data del 22 de octubre de 2006, cuando Cienciano cayó ante Sporting Cristal por 1-0. En ese contexto, Uribe expresó su molestia por el desempeño de Chará durante el partido disputado en el estadio San Martín de Porres.

Asimismo, ante esta versión falsa, el candidato presidencial emitió un comunicado en el que calificó el material como “ruin y falso” y afirmó que el evento fue una asamblea “fraterna y democrática”.

Roberto Sánchez emitió un comunicado luego de la difusión de un video editado de Perú21 al que se le habría añadido un audio de César Uribe.

Conclusión:

En síntesis, la versión difundida en redes sociales que afirma que Roberto Sánchez habría gritado al exfiscal José Domingo Pérez durante una plenaria de Juntos por el Perú es falsa. La revisión del material viral y del video original confirma que el contenido difundido fue editado. Las declaraciones corresponden a una intervención de Julio César Uribe, quien reprendió al jugador Edison Chará por su desempeño durante un partido entre Cienciano y Sporting Cristal. Finalmente, Pérez declaró a Verificador de La República que no participó en el evento.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsAppVerificador LR.