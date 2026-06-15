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Política

Juntos por el Perú descarta obstruir a Keiko Fujimori y busca alianza con Buen Gobierno

El secretario general de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, aseguró que su agrupación ejercerá una labor de oposición ante un eventual gobierno de Keiko Fujimori, pero sin repetir prácticas de bloqueo político. Además, anunció acercamientos con Buen Gobierno para impulsar una agenda legislativa común en el próximo Congreso.

Zunini se pronunció respecto al conteo de votos y un eventual gobierno de Keiko Fujimori. Foto: captura de pantalla
Zunini se pronunció respecto al conteo de votos y un eventual gobierno de Keiko Fujimori. Foto: captura de pantalla
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Juntos por el Perú no planea obstruir un eventual gobierno de Keiko Fujimori y buscará construir acuerdos con otras fuerzas políticas en el Congreso. Así lo afirmó Ernesto Zunini, secretario general de la agrupación y diputado electo por Lambayeque, durante una entrevista concedida al programa 'Sin Guion' con Rosa María Palacios. El dirigente señaló que su bancada asumirá un rol opositor, aunque descartó una estrategia basada en censuras o bloqueos sistemáticos.

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Zunini sostuvo que la principal preocupación de su partido es garantizar la gobernabilidad del país luego de una campaña marcada por la polarización política. En ese sentido, afirmó que las diferencias con Fuerza Popular no impedirán el diálogo cuando existan temas de interés nacional que requieran consensos.

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El dirigente también adelantó que Juntos por el Perú buscará fortalecer una mayoría parlamentaria junto a agrupaciones como Ahora Nación, Obras y Buen Gobierno. Según explicó, el objetivo es impulsar reformas y revisar normas aprobadas por el actual Congreso que, a su juicio, afectan el equilibrio democrático y las capacidades de fiscalización del Estado.

Las declaraciones llegan mientras continúa el conteo de los votos tras la segunda vuelta presidencial. Aunque Zunini reiteró que su organización defenderá los recursos presentados dentro del marco legal, aseguró que respetarán la decisión final de las autoridades electorales cuando concluya el proceso de proclamación de resultados.

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Juntos por el Perú busca acuerdos parlamentarios y reafirma defensa del voto

Durante la entrevista, Zunini confirmó que su organización intentará recomponer relaciones con sectores que mantuvieron diferencias durante la campaña. Entre ellos figura Buen Gobierno, agrupación liderada por Jorge Nieto, con quien Juntos por el Perú protagonizó uno de los enfrentamientos más comentados de las últimas semanas.

"Con la venia de Roberto, vamos a tender los puentes para dialogar con Buen Gobierno. El Perú lo necesita", declaró. El dirigente argumentó que la fragmentación política obliga a construir consensos para enfrentar los desafíos que tendrá el próximo Parlamento.

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Respecto al proceso electoral, Zunini defendió los cuestionamientos planteados por su partido sobre determinadas incidencias registradas durante el conteo de votos, especialmente en mesas del extranjero. Sin embargo, precisó que no están denunciando fraude y que aceptarán el resultado oficial cuando el Jurado Nacional de Elecciones concluya la evaluación de todos los recursos pendientes. "Tenemos esa predisposición de reconocer cuál va a ser el resultado", señaló.

Como parte de la agenda que buscarán impulsar desde el Congreso, mencionó la derogación de las llamadas "leyes procrimen", el restablecimiento del referéndum y la revisión de normas relacionadas con el uso de la fuerza y el fuero policial militar. Para concretar esos cambios, consideró indispensable alcanzar acuerdos con otras bancadas que compartan posiciones similares en determinados temas.

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