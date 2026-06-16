PJ reprograma juicio contra José Balcázar por su viaje al Vaticano para reunirse con el papa León XIV

El Poder Judicial suspendió la instalación del juicio contra el presidente José María Balcázar por su viaje al Vaticano. | Composición/LR

El Poder Judicial suspendió la instalación del juicio contra el presidente José María Balcázar por su viaje al Vaticano. | Composición/LR

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El Poder Judicial decidió suspender la instalación del juicio oral contra el presidente José María Balcázar por el presunto delito de apropiación ilícita. La medida se tomó debido a que el mandatario se encuentra en el Vaticano para reunirse con el papa León XIV.

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