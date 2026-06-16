PJ reprograma juicio contra José Balcázar por su viaje al Vaticano para reunirse con el papa León XIV
El Poder Judicial suspendió el inicio del juicio oral contra José María Balcázar debido a que se encuentra en el Vaticano para reunirse con el papa León XIV. La audiencia fue postergada para el 30 de junio.
- Mesías Guevara a Vladimir Cerrón: "Jamás tendré tu capacidad de compartir las sábanas con el fujimorismo"
- Rafael López Aliaga busca eludir la prohibición de reelección en Lima, postulando como teniente alcalde
El Poder Judicial decidió suspender la instalación del juicio oral contra el presidente José María Balcázar por el presunto delito de apropiación ilícita. La medida se tomó debido a que el mandatario se encuentra en el Vaticano para reunirse con el papa León XIV.
Noticia en desarrollo…