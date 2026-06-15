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Política

Mesías Guevara a Vladimir Cerrón: "Jamás tendré tu capacidad de compartir las sábanas con el fujimorismo"

El excandidato presidencial por el Partido Morado respondió a los ataques del líder de Perú Libre y lo acusó de aliarse con el fujimorismo a cambio de poder en el Congreso.

Mesías Guevara acusó a Vladimir Cerrón de aliarse con el fujimorismo.
Mesías Guevara acusó a Vladimir Cerrón de aliarse con el fujimorismo. | Composición/LR
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“Jamás tendré tu capacidad de compartir las sábanas con el fujimorismo y ser mandadero de la DBA”, señaló por su cuenta de X el excandidato presidencial del Partido Morado, Mesías Guevara, al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, tras haber sido acusado de tener una doble postura ideológica a favor del fujimorismo.

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El origen del conflicto

Todo inició cuando Vladimir Cerrón criticó la campaña de recaudación de fondos organizada por Roberto Sánchez para pagar tasas necesarias en los pedidos de nulidad de actas electorales. "Sánchez tiene 12 congresistas disidentes de Perú Libre, sumado la última disidente, con algunas reelecciones; caviares con millones de dólares por sus ONGs; mineros informales; exfiscal coimero de Odebrecht; al 'mejor economista', etc. Si realmente están comprometidos que paguen".

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Mesías Guevara respondió horas después afirmando que Cerrón fue "domesticado y utilizado" por el fujimorismo y la derecha radical. Ante esto, el líder de Perú Libre tildó a Guevara de incapaz por haberse aliado con Sánchez y lo catalogó como "político camote", sugiriendo una simpatía fujimorista.

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Sin embargo, Guevara rechazó cualquier vínculo con el partido naranja y acusó a Cerrón de ser el mandadero de los sectores conservadores y de haber ayudado a la oposición a tomar el control de instituciones como el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia a cambio de un puesto en la mesa directiva del Congreso, llamándolo "migajero".

Panorama de la segunda vuelta presidencial

Con el 98,633% de actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), se presenta una diferencia de 19,229 votos a favor de Keiko Fujimori, quien tiene el 50,053%. Por su parte, Roberto Sánchez cuenta con 49,947%.

Además, de acuerdo con Gracia Rentenría, vocera del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se continua avanzando con el recuento de votos por los JEE y se reduce la cantidad de actas observadas. “(…) 1661 actas observadas, 1493 ya han sido resueltas que resultan cerca del 90% de avance y 175 para recuento de votos".

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