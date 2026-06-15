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Roberto Sánchez exige transparencia electoral tras recorrido en provincias altas del Cusco

El candidato de Juntos por el Perú anunció que presentará recursos ante la justicia electoral para esclarecer presuntas irregularidades en los votos emitidos en el extranjero y cuestionó la cadena de custodia aplicada durante ese proceso.

Roberto Sánchez se pronunció desde la ciudad del Cusco. Foto: Luis Álvarez / LR
Roberto Sánchez se pronunció desde la ciudad del Cusco. Foto: Luis Álvarez / LR
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El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, exigió transparencia electoral tras culminar una gira por diversas provincias altas del Cusco. Durante su recorrido por localidades como Llanaoca, Combapata, Tinta, Pampamarca y Cusipata, sostuvo reuniones con comuneros y dirigentes, quienes le expresaron su respaldo luego de los resultados de la segunda vuelta.

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Sánchez afirmó que existen aspectos del proceso electoral que deben ser aclarados por los organismos competentes para garantizar la legitimidad de los resultados. Según explicó, su agrupación política presentará una serie de recursos ante la justicia electoral con el objetivo de que se revisen controversias vinculadas al desarrollo de los comicios.

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El postulante destacó que su visita a las provincias cusqueñas también tuvo como finalidad agradecer el apoyo recibido en las zonas rurales y altoandinas. Señaló que conversó con autoridades comunales y dirigentes sobre la situación política del país, así como sobre la necesidad de fortalecer la democracia y la confianza ciudadana en las instituciones electorales.

Asimismo, manifestó que mantendrá una vigilancia permanente sobre las decisiones que adopten las autoridades electorales. En ese sentido, reiteró que cualquier observación formulada por su partido se realizará dentro del marco legal y respetando los procedimientos establecidos por la ley.

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Roberto Sánchez cuestiona la cadena de custodia de votos emitidos en el extranjero

Uno de los principales cuestionamientos planteados por Roberto Sánchez está relacionado con el proceso de votación de los peruanos residentes en el exterior. El candidato indicó que sus abogados expondrán en los próximos días una serie de recursos vinculados a modificaciones en las normas que regularon esos comicios.

Según explicó, existe preocupación por la forma en que se gestionó la cadena de custodia de los votos provenientes del extranjero. "Ha iniciado el proceso de la reglamentación y la directiva que regulaba las elecciones de peruanos en el exterior, donde se ha desconsiderado la cadena de custodia y creo que allí habrá un punto central", declaró.

El líder de Juntos por el Perú sostuvo que todas las controversias deben discutirse dentro de los canales institucionales. Por ello, remarcó que su agrupación busca que las decisiones de la justicia electoral se basen en evidencia. "Necesitamos confianza, transparencia y ante eso yo no me opondría. Que se vean las actas, que se vea y se discuta todas las controversias", afirmó.

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Sánchez responde a Keiko Fujimori y defiende revisión de controversias electorales

Durante sus declaraciones en el aeropuerto del Cusco, Sánchez también respondió a los cuestionamientos de Keiko Fujimori, quien rechazó la posibilidad de un recuento de votos al considerar que la legislación vigente no lo contempla.

El candidato señaló que, así como Fuerza Popular presentó recursos de impugnación y solicitudes de nulidad en algunas regiones del país, su organización también tiene derecho a utilizar los mecanismos legales disponibles para plantear observaciones. "Así como Fuerza Popular ha presentado su recurso de impugnación y nulidad de votos en la región Puno, están en su derecho. Nosotros también estamos en nuestro derecho", sostuvo.

Además, indicó que la transparencia no contradice el respeto al marco legal. "Siempre hay posibilidades y acciones en el marco del debido proceso de la justicia electoral para garantizar transparencia", señaló. También insistió en que una revisión de las observaciones fortalecería la legitimidad de los resultados finales.

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Candidato respalda protestas pacíficas y mantiene expectativa sobre resultados

Sánchez afirmó que conserva la expectativa de revertir la ajustada diferencia registrada en la segunda vuelta. Como argumento, recordó que obtuvo respaldo mayoritario en gran parte del país. "Vamos con esperanza, con fe, con tranquilidad. Hay 16 regiones que han dicho mayoritariamente dónde estamos", expresó.

También respaldó las movilizaciones convocadas por distintos sectores ciudadanos, siempre que se desarrollen de manera pacífica. Según indicó, las protestas forman parte de los derechos democráticos y deben respetarse dentro de los límites constitucionales.

"No queremos que ni un peruano ni peruana sea afectado por una represión. Nadie más debe morir", manifestó. Finalmente, reiteró que continuará con las acciones legales y la vigilancia ciudadana para esclarecer las observaciones presentadas por su agrupación política y garantizar la transparencia electoral.

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