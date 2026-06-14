Roberto Sánchez llega a Cusco, recorre provincias altas y exige reconteo total de votos

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El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, llegó a Cusco y de inmediato se trasladó a las provincias altas de la región. Inició su recorrido en Quispicanchi y continuó por Canchis. Su agenda culminará en el centro poblado de Surimana, en la provincia de Canas, tierra de Túpac Amaru, donde prevé sostener encuentros con comunidades campesinas y dirigentes locales.

Durante su intervención en Tinta (Canchis), Sánchez destacó el respaldo popular recibido y reivindicó el papel de los pueblos originarios en el actual proceso electoral. 'Nuestro pueblo quechua, aymara y amazónico exige dignidad, respeto y dice basta de olvido y discriminación; esta vez es la hora del pueblo', afirmó ante sus simpatizantes, en un discurso marcado por referencias a la representación de los sectores históricamente postergados.

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El candidato insistió en la necesidad de garantizar la transparencia de los resultados electorales y reiteró su pedido de un reconteo de votos. 'Nos reafirmamos exigiendo transparencia, respeto a la democracia y al voto de nuestro pueblo', sostuvo. Además, agregó: 'Nadie tiene por qué oponerse a ese reconteo, para que todo el pueblo sepa, así fuere por un voto, quién obtendrá la victoria electoral'.

En esa línea, demandó a las autoridades electorales esclarecer cualquier cuestionamiento. 'Todas las sospechas e indicios de irregularidades deben ser aclaradas por el Jurado Nacional de Elecciones, la ONPE y todas las fuerzas democráticas, para que no haya ninguna controversia', expresó, subrayando que su agrupación se mantendrá 'vigilante y movilizada' durante el proceso.

Sánchez también resaltó el carácter simbólico de su visita a la zona sur de Cusco. 'Tenía que venir acá, a Tinta, a nuestras comunidades originarias, porque acá está nuestra fuerza y nuestra esperanza', indicó. Finalmente, aseguró que continuará su recorrido hacia Surimana y reafirmó su compromiso de 'defender con la fuerza de la ley y de nuestros pueblos la voluntad expresada en las urnas'.