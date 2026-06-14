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Política

Anahí Durand sobre la segunda vuelta: "Tener dudas razonables no implica que no reconozcamos los resultados"

La vocera de Juntos por el Perú aseguró que su agrupación política no sostiene que exista un fraude electoral.

Anahí Durand sobre la segunda vuelta: "Tener dudas razonables no implica que no reconozcamos los resultados"
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La vocera de Juntos por el Perú, Anahí Durand, aseguró que su agrupación política no sostiene que exista un fraude electoral y remarcó que la defensa del voto no es incompatible con el reconocimiento de los resultados que emitan las autoridades electorales.

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"No estamos hablando de indicios de fraude. Hemos sido muy cuidadosos en no usar esa palabra, hemos sido muy cuidadosos también en nuestra relación con las bases (...) Aquí nadie llamó a la insurgencia, nadie llamó a violentar. Estamos siendo muy responsables, pero también estamos ejerciendo nuestro derecho a la defensa del voto, por ejemplo, con lo que ha pasado en toda la votación de peruanos en el exterior", dijo.

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La representante de Juntos por el Perú indicó, además, que existen dudas y preocupaciones sobre algunos aspectos del proceso, pero insistió en que estas deben ser atendidas dentro del marco institucional y respetando las reglas vigentes.

En ese sentido, sostuvo que el partido apuesta por los canales legales para resolver cualquier controversia que pueda surgir durante el conteo y la evaluación de actas.

"Tener dudas razonables, presentar impugnaciones, ejercer el derecho a la defensa del voto no implica que no reconozcamos los resultados. Nosotros tenemos dudas razonables y hemos hecho también las acciones legales correspondientes porque hemos visto que la situación no está clara", comentó.

Sobre todo, mencionó el caso de Argentina, donde llega la maleta tres días después, a las 9 de la noche del miércoles, faltando 3 horas para que se cierre el plazo de impugnación.

"O sea, ¿cuál es la razón para acopiar votos y llevar carga cuando ya habían llegado votos de Córdoba, al primer día llegaron al 20% de Argentina (...) Su explicación se basa en que tenían que contratar un servicio de carga que llegaba tres días después. O sea, ¿los votos son una carga de ese tipo? Entonces, tendrán que sustentarlo mejor, creo, es un comunicado bastante ambiguo, como lavándose las manos rápidamente, y creo que ahí también es todo el proceso que está en medio", manifestó.

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