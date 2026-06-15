ONPE al 100% en Lima Metropolitana: quiénes son los senadores y diputados electos en las Elecciones 2026

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Las Elecciones Generales 2026 no solo definieron al próximo presidente y vicepresidentes de la República. Los comicios también permitieron elegir a los integrantes del renovado Congreso bicameral, conformado por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados.

Con el 100% de actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ya se conocen los candidatos que obtuvieron representación por la región Lima Metropolitana y que asumirán funciones durante el periodo legislativo 2026-2031.

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¿Quiénes son los senadores electos en Lima Metropolitana?

De acuerdo con los resultados oficiales de la ONPE, los siguientes candidatos lograron obtener un escaño en el Senado representando a Lima Metropolitana:

Francisco Calisto (Renovación Popular) – 134,589 votos

Marco Miyashiro (Fuerza Popular) – 98,942 votos

Nora Bonifaz (Partido del Buen Gobierno) – 82,113 votos

Milagros Aguayo (Renovación Popular) – 68,588 votos

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¿Quiénes son los diputados electos en Lima Metropolitana?

Los candidatos elegidos para integrar la Cámara de Diputados por la región Lima Metropolitana son los siguientes:

Harvey Colchado (Ahora Nación) – 143,238 votos

Norma Yarrow (Renovación Popular) – 126,369 votos

Indira Huilca (Ahora Nación) – 92,982 votos

Cecilia Chacón (Fuerza Popular) – 81,225 votos

José Baella (Renovación Popular) – 76,554 votos

Oscar Reto (Partido del Buen Gobierno) – 54,271 votos

Roxana Rocha (Renovación Popular) – 53,997 votos

Javier Cipriani (Renovación Popular) – 40,118 votos

Gustavo Segura (Renovación Popular) – 39,527 votos

Bernardino Manrique (Ahora Nación) – 38,994 votos

Frank Krklec (Renovación Popular) – 35,171 votos

Diethell Columbus (Fuerza Popular) – 34,196 votos

Nathaly Molina (Partido del Buen Gobierno) – 30,069 votos

Luis Quispe (Partido del Buen Gobierno) – 29,674 votos

Rosangella Barbarán (Fuerza Popular) – 28,246 votos

Hilda Fernández (Partido del Buen Gobierno) – 27,004 votos

Paola Martínez (Renovación Popular) – 24,713 votos

Oscar Reto (Renovación Popular) – 22,857 votos

Giannina Avendaño (Juntos por el Perú) – 22,644 votos

Aldo Bravo (Renovación Popular) – 20,646 votos

Jenny Samanez (Obras) – 19,689 votos

Pier Figari (Fuerza Popular) – 17,741.votos

Víctor Piñán (Obras) – 14,721 votos

Angel Meneses (Ahora Nación) – 14,311 votos

Marco Antonio Pacheco (Fuerza Popular) – 14,267 votos

Jessica Benítez (Partido del Buen Gobierno) – 13,884 votos

Rossana Alayza (Partido del Buen Gobierno) – 13,876 votos

Pierangeli Dodero (Fuerza Popular) – 12,476 votos

Romina Uribe (Partido del Buen Gobierno) – 12,282 votos

Andrea Medina (Obras) – 8,476 votos

Flor Meza (Fuerza Popular) – 7,630 votos

Raúl Camargo (Obras) – 7,575 votos

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¿Cuántos congresistas representarán a Lima Metropolitana?

Según la distribución de escaños establecida para las Elecciones Generales 2026, la región Lima Metropolitana contará con 32 representantes en la Cámara de Diputados y 4 representantes en el Senado.

Los legisladores electos asumirán funciones el próximo 28 de julio de 2026 junto con las nuevas autoridades del Poder Ejecutivo.