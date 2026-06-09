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Juzgado Colegiado Supraprovincial en adelanto de fallo condenó a acusado a 22 años y 6 meses de cárcel por delito de violación sexual en agravio de un niños de 10 años

Tomás Vilela Estrada, un peluquero de 70 años, fue condenado a 22 años y seis meses de cárcel por violación sexual de un menor de 10 años en Sullana.

Los abusos ocurrieron en su peluquería entre 2009 y 2014. Fuente: difusión.
Los abusos ocurrieron en su peluquería entre 2009 y 2014. Fuente: difusión.
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Veintidós años y seis meses pasará en la cárcel el peluquero septuagenario Tomás Vilela Estrada, al ser hallado responsable por el Juzgado Colegiado Supraprovincial de Sullana del delito contra la indemnidad sexual, en la modalidad de violación sexual de menor, en agravio de un niño de 10 años.

Los hechos materia de investigación ocurrieron en el 2009, cuando la víctima acudió con sus familiares a una peluquería de propiedad del acusado. Con engaños, hizo que regresara cuando estaba solo, hecho que aprovechó para abusar sexualmente del menor y amenazarlo de muerte si revelaba lo ocurrido.

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El acusado abusó del menor hasta en cinco oportunidades, cuando era llevado a la peluquería, hasta el 2014, año en que contó lo ocurrido a su madre. El caso fue denunciado en la comisaría del sector, en Talara, por lo que la investigación fiscal y judicial, así como el juicio oral, se llevaron a cabo con el procesado en calidad de reo libre.

El Juzgado Colegiado, en la lectura de sentencia, cursará los oficios de ubicación y captura a la Policía a fin de que el acusado sea internado en el establecimiento penitenciario designado. El órgano jurisdiccional dispuso también el pago de S/4.000 por concepto de reparación civil en agravio de la víctima.

El juzgado ha considerado como medios probatorios las testimoniales, las declaraciones de los padres y de la víctima, el certificado médico legal y las documentales, como los protocolos de pericia psicológica, entre otras.

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