Presidente de la Corte de Sullana entrega laptops a áreas administrativas

Durante el acto, se destacó la importancia de su portabilidad para resolver solicitudes de manera inmediata. Fuente: difusión.

Durante el acto, se destacó la importancia de su portabilidad para resolver solicitudes de manera inmediata. Fuente: difusión.

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Con la finalidad de fortalecer las labores de las diferentes dependencias administrativas, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, hizo entrega de siete laptops, las cuales fueron otorgadas en mérito a lo dispuesto en la R. A. N.° 226-2025-GAF-GG/PJ.

Durante la entrega, el titular de la Corte de Sullana resaltó que dichos equipos servirán para dar mayor celeridad a la gestión administrativa. Además, su portabilidad permitirá que las diferentes solicitudes sean atendidas de manera inmediata.

La entrega se realizó al administrador distrital, Reinaldo Elías Silva; así como a la asesora de Presidencia, Ericka Agurto Zapata; la jefa de Recursos Humanos, Alessandra Ramírez; el jefe de Imagen y Comunicaciones, Daniel Apaza Mendoza; el jefe de Informática, Pablo Sosa Sócola; y el jefe de Control Patrimonial, Pedro López Córdova.