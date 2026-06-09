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Corte de Sullana y Universidad Nacional de Frontera impulsan formación académica sobre la ley de flagrancia

El presidente de la Corte de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, se reunió con José Florentino Molero López para fortalecer la formación de estudiantes de Derecho sobre el Sistema de Flagrancia Delictiva.

Durante el encuentro, se coordinaron talleres y capacitaciones sobre este modelo. Fuente: difusión.
Durante el encuentro, se coordinaron talleres y capacitaciones sobre este modelo. Fuente: difusión.
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Con el propósito de fortalecer la formación de los futuros profesionales del derecho sobre el funcionamiento del Sistema Nacional Especializado de Flagrancia Delictiva, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, sostuvo una reunión de trabajo con el presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera (UNF), José Florentino Molero López.

Durante la reunión, se coordinó la promoción de actividades académicas sobre el modelo de flagrancia mediante talleres y capacitaciones dirigidos a estudiantes de Derecho. Asimismo, se propuso la participación de alumnos de los primeros ciclos en el programa 'Ruta de Flagrancia'.

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Además, se acordó gestionar una mesa de trabajo con la Secretaría Técnica Nacional de Justicia Especializada en Flagrancia Delictiva, con el objetivo de elaborar una propuesta que permita incorporar, a futuro, temas sobre justicia especializada en flagrancia dentro del plan de estudios universitario, en el marco de la Ley N.° 32348.

El titular de la Corte de Sullana resaltó la importancia de esta reunión para fortalecer la formación académica de los estudiantes y acercarlos al funcionamiento de este sistema. Asimismo, anunció que en los próximos días se suscribirá un convenio marco de cooperación interinstitucional. En la reunión también participaron el administrador de la Unidad de Flagrancia, Percy Gonzaga Correa, y el vicerrector académico, Sigifredo Alberto Burneo Sánchez.

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