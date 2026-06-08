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Jefe de personeros de Fuerza Popular: "Todo lo que está contabilizando la ONPE también lo tenemos"

Luis Dyer reconoció que están garantizando el conteo de la ONPE y constatan los resultados con las actas que "recuperaron". Asimismo, señaló que, en los casos de incidentes con las actas, estas fueron repuestas.

Luis Dyer, jefe de personeros de Fuerza Popular.
Luis Dyer, jefe de personeros de Fuerza Popular. | Luis Dyer, jefe de personeros de Fuerza Popular.
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El jefe de personeros de Fuerza Popular, Luis Dyer, señaló que su partido está siguiendo el conteo de la ONPE y lo constata con las actas que han adquirido. "Estamos recuperando las actas, las actas impresas. Eso nos da la garantia de que todo lo que se está contabiliando en la ONPE también lo tenemos", sostuvo en conferencia de prensa.

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El vocero fujimorista también precisó que los casos reportados de incidentes en actas con rayones o marcas fueron denunciados por personeros de su partido y que, en los que correspondía, se derivó a la Fiscalía. Subrayó que estas alteraciones se subsanaron con material de repuesto.

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"Para tranquilidad de la población en la gran mayoría de esas mesas, que fueron 18 incidentes los que nosotros registramos a nivel, nacional se procedió a lo que manda la ley. Cada centro de votacion mantiene un repuesto de cedulas de votacion. Se hizo sacar las cédulas que estaban rayadas y reponerlas. Es correcto que también hubo unas mesas donde intervino la Policía y con total razon", precisó.

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