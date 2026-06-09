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Ernesto Zunini cuestiona nueva versión de Alfredo Torres sobre conteo rápido: "Por lo menos, es extraño"

Zunini dio una conferencia de prensa acompañado de figuras de Juntos por el Perú como Manuel Rodríguez Cuadro y Roy Mendoza.

Ernesto Zunini participó en conferencia de prensa | Carlos Felix /URPI-LR
Ernesto Zunini participó en conferencia de prensa | Carlos Felix /URPI-LR
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El vocero de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, se pronunció sobre las declaraciones de Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos Perú, quien sostuvo que los resultados del conteo rápido elaborado por la encuestadora podrían revertirse en los próximos días. Zunini calificó estas afirmaciones como 'extrañas'.

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'Lo lógico es que una persona que asume la responsabilidad de realizar un estudio y representa a una institución defienda los resultados del trabajo que ella misma ha elaborado. No resulta coherente concluir algo contrario a la herramienta que ha presentado. Por lo menos, es extraño y, en todo caso, debería aclararse', indicó.

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Además de Zunini, otras figuras vinculadas a Juntos por el Perú participaron en la conferencia de prensa. Entre ellas estuvieron Manuel Rodríguez Cuadros, integrante del equipo técnico en materia de política exterior, y Roy Mendoza, vocero legal del partido.

Al igual que Zunini, Rodríguez Cuadros expresó su sorpresa por las declaraciones de Torres: 'En primer lugar, Ipsos es una empresa prestigiosa de carácter internacional, especializada en realizar conteos rápidos con altos niveles de precisión y rigor técnico. (...) En segundo lugar, sorprende que, días después de la publicación del conteo rápido, la propia empresa haga referencia a hipótesis y escenarios que arrojan resultados distintos', señaló.

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