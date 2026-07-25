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La Velada del Año VI, el evento de boxeo organizado por Ibai Llanos en Sevilla, vivió uno de sus momentos más conmovedores con el homenaje dedicado al youtuber argentino Gaspi, quien falleció este año en un accidente de helicóptero. En medio de la ceremonia, sus padres y su hermano subieron al escenario para recordar al creador de contenido, mientras el público los acompañó con una emotiva ovación que terminó por emocionarlos hasta las lágrimas.

El instante más especial llegó cuando Michelle Díaz, madre del streamer argentino, entregó la bata que su hijo utilizó durante su participación en La Velada del Año V. Con la voz entrecortada, dirigió un mensaje a los asistentes.

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La familia de Gaspi protagonizó el momento más emotivo de La Velada del Año VI

El homenaje al influencer argentino se extendió durante la noche del evento celebrado el 25 de julio en La Cartuja, Sevilla. Sus padres y su hermano fueron invitados a subir al escenario para participar en la proyección de un video dedicado a la memoria de Gaspi.

"Quería dejarles la bata de Gaspi, y dice 'Dar y que no te den', y a mí me parece que evaluando las cosas es mejor dar y que sí te den... que te den todo este cariño y esta amistad que ustedes dan toda la vida, y que se cuiden los jóvenes entre ustedes, que se respeten, que respeten a sus papás y a sus mamás", expresó la madre del recordado influencer, provocando la emoción de los presentes.

Ibai Llanos recordó a Gaspi con dos gestos que emocionaron al público

Además del homenaje sobre el escenario, Ibai Llanos quiso rendir tributo al creador de contenido con dos detalles cargados de simbolismo. El primero estuvo presente durante la transmisión oficial del evento, donde colocó frente a su mesa de comentarista los guantes de boxeo que Gaspi utilizó en La Velada del Año V, un objeto que representó una etapa muy importante en la vida del influencer.

Según se recordó durante la ceremonia, aquella participación significó un impulso tanto en el plano personal como profesional para el influencer argentino, por lo que los guantes se convirtieron en uno de los recuerdos más valiosos de su paso por el evento.