Es falso que 43 mesas de sufragio de la serie 900 mil fueran contabilizadas sin actas de escrutinio, como afirmó RLA

Durante el conteo oficial de votos de la segunda vuelta electoral de 2026, celebrada el 7 de junio entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori, el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, afirmó en una publicación de X que la ONPE estaba contabilizando mesas de sufragio de la serie 900 mil sin hacer públicas sus actas de escrutinio. Como sustento de su denuncia, difundió una relación de 43 mesas y señaló que las actas correspondientes registraban más del 90% de votos a favor de Juntos por el Perú (JP).

“La serie 900 mil que ‘administra’ la ONPE ya se está contabilizando pero sin actas. Pueden revisar las siguientes actas, todas con más de 90% para JP”, se lee en la publicación de Aliaga.

Sin embargo, la revisión de las 43 mesas mencionadas en la publicación muestra que todas cuentan con sus respectivas actas de escrutinio. Asimismo, en la plataforma oficial de la ONPE también figuran las actas de instalación y sufragio correspondientes a cada una de ellas.

Publicación de Rafael López Aliaga que señala que un total de 42 mesas de sufragio de la serie 900 mil estan siendo

¿Qué son las mesas de sufragio de la serie 900?

Las mesas de votación de la serie 900 mil —cuyas actas de escrutinio, documento electoral en el que se registran los resultados del conteo de votos de cada mesa de sufragio una vez concluida la jornada de votación, comparten la misma numeración— son denominadas Mesas de Sufragio Inclusivas (MSI) por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Estas existen desde hace más de 20 años y busca reducir el ausentismo electoral, acercar los servicios electorales a la ciudadanía y facilitar la participación de los votantes.

Las MSI pueden instalarse en centros poblados, comunidades campesinas y nativas, caseríos, anexos y otras localidades de difícil acceso, así como en zonas urbanas con problemas de accesibilidad o en situación de vulnerabilidad. De acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), actualmente funcionan 4.700 mesas de sufragio distribuidas en 1.937 locales de votación ubicados en 1.913 centros poblados.

Según Milagros Uipán, subgerenta de Planeamiento de la ONPE, una de las funciones de la entidad es acercar los centros de votación al domicilio de los electores. En ese sentido, explicó que las MSI fueron creadas para reducir la distancia que deben recorrer los votantes hasta sus locales de sufragio y, con ello, disminuir el ausentismo electoral.

Las actas de escrutinio de la serie 900 sí figuran en la web de resultados de la ONPE

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) puso a disposición de la ciudadanía la plataforma de resultados de la Segunda Elección Presidencial 2026, que permite consultar en tiempo real los resultados oficiales de los comicios a nivel nacional, desagregados por región, provincia y distrito, así como los correspondientes al voto en el extranjero. Además, brinda acceso a información sobre la participación electoral y a la documentación de cada mesa de sufragio, incluidas las actas de escrutinio.

La página de la ONPE brinda acceso público a las actas y a la información de cada mesa de sufragio.

Verificador de La República revisó, a través de esta plataforma, las 43 mesas de sufragio mencionadas por Rafael López Aliaga y constató que todas cuentan con sus respectivas actas de escrutinio, las cuales se encuentran disponibles para consulta pública.

La mesa de sufragio N.° 904148, en la que JP obtuvo el 90,749 % de los votos y Fuerza Popular el 9,251 %, sí tiene disponibles el acta de escrutinio y el acta de instalación y sufragio. Revisar acta: AQUÍ. La mesa de sufragio N.° 904111, en la que JP obtuvo el 95,098 % de los votos y Fuerza Popular el 4,902 %, sí tiene disponibles el acta de escrutinio y el acta de instalación y sufragio. Revisar acta: AQUÍ. La mesa de sufragio N.° 904200, en la que JP obtuvo el 93,367 % de los votos y Fuerza Popular el 6,633 %, sí tiene disponibles el acta de escrutinio y el acta de instalación y sufragio. Revisar acta: AQUÍ. La mesa de sufragio N.° 904191, en la que JP obtuvo el 97,797 % de los votos y Fuerza Popular el 2,203 %, sí tiene disponibles el acta de escrutinio y el acta de instalación y sufragio. Revisar acta: AQUÍ. La mesa de sufragio N.° 904223, en la que JP obtuvo el 94,805 % de los votos y Fuerza Popular el 5,195 %, sí tiene disponibles las actas de instalación, sufragio y escrutinio. Revisar acta: AQUÍ. La mesa de sufragio N.° 904110, en la que JP obtuvo el 91,935 % de los votos y Fuerza Popular el 8,065 %, sí tiene disponibles el acta de escrutinio y el acta de instalación y sufragio. Revisar acta: AQUÍ. La mesa de sufragio N.° 904231, en la que JP obtuvo el 78,205 % de los votos y Fuerza Popular el 21,795 %, sí tiene disponibles el acta de escrutinio y el acta de instalación y sufragio. Revisar acta: AQUÍ. La mesa de sufragio N.° 904167 , en la que JP obtuvo el 92,265 % de los votos y Fuerza Popular el 7,735 %, sí tiene disponibles el acta de escrutinio y el acta de instalación y sufragio. Revisar acta: AQUÍ. La mesa de sufragio N.° 904147, en la que JP obtuvo el 97,093 % de los votos y Fuerza Popular el 2,907 %, sí tiene disponibles el acta de escrutinio y el acta de instalación y sufragio. Revisar acta: AQUÍ. La mesa de sufragio N.° 904166 , en la que JP obtuvo el 88,415 % de los votos y Fuerza Popular el 11,585 %, sí tiene disponibles el acta de escrutinio y el acta de instalación y sufragio. Revisar acta: AQUÍ. La mesa de sufragio N.° 904077, en la que JP obtuvo el 97,642 % de los votos y Fuerza Popular el 2,358 %, sí tiene disponibles el acta de escrutinio y el acta de instalación y sufragio. Revisar acta: AQUÍ. La mesa de sufragio N.° 904230, en la que JP obtuvo el 82,911 % de los votos y Fuerza Popular el 17,089 %, sí tiene disponibles el acta de escrutinio y el acta de instalación y sufragio. Revisar acta: AQUÍ. La mesa de sufragio N.° 904270, en la que JP obtuvo el 93,846 % de los votos y Fuerza Popular el 6,154 %, sí tiene disponibles el acta de escrutinio y el acta de instalación y sufragio. Revisar acta: AQUÍ. La mesa de sufragio N.° 904271, en la que JP obtuvo el 88,785 % de los votos y Fuerza Popular el 11,215 %, sí tiene disponibles el acta de escrutinio y el acta de instalación y sufragio. Revisar acta: AQUÍ. La mesa de sufragio N.° 904224, en la que JP obtuvo el 95,181 % de los votos y Fuerza Popular el 4,819 %, sí tiene disponibles el acta de escrutinio y el acta de instalación y sufragio. Revisar acta: AQUÍ. La mesa de sufragio N.° 904333, en la que JP obtuvo el 91,034 % de los votos y Fuerza Popular el 8,966 %, sí tiene disponibles el acta de escrutinio y el acta de instalación y sufragio. Revisar acta: AQUÍ. La mesa de sufragio N.° 904334, en la que JP obtuvo el 98,026 % de los votos y Fuerza Popular el 1,974 %, sí tiene disponibles el acta de escrutinio y el acta de instalación y sufragio. Revisar acta: AQUÍ. La mesa de sufragio N.° 904206, en la que JP obtuvo el 91,053 % de los votos y Fuerza Popular el 8,947 %, sí tiene disponibles el acta de escrutinio y el acta de instalación y sufragio. Revisar acta: AQUÍ. La mesa de sufragio N.° 904209, en la que JP obtuvo el 95,722 % de los votos y Fuerza Popular el 4,278 %, sí tiene disponibles el acta de escrutinio y el acta de instalación y sufragio. Revisar acta: AQUÍ. La mesa de sufragio N.° 904168, en la que JP obtuvo el 94,444 % de los votos y Fuerza Popular el 5,556 %, sí tiene disponibles el acta de escrutinio y el acta de instalación y sufragio. Revisar acta: AQUÍ. La mesa de sufragio N.° 904181, en la que JP obtuvo el 97,487 % de los votos y Fuerza Popular el 2,513 %, sí tiene disponibles el acta de escrutinio y el acta de instalación y sufragio. Revisar acta: AQUÍ. La mesa de sufragio N.° 904335, en la que JP obtuvo el 89,103 % de los votos y Fuerza Popular el 10,897 %, sí tiene disponibles el acta de escrutinio y el acta de instalación y sufragio. Revisar acta: AQUÍ. La mesa de sufragio N.° 904337, en la que JP obtuvo el 94,634 % de los votos y Fuerza Popular el 5,366 %, sí tiene disponibles el acta de escrutinio y el acta de instalación y sufragio. Revisar acta: AQUÍ. La mesa de sufragio N.° 904094, en la que JP obtuvo el 94,643 % de los votos y Fuerza Popular el 5,357 %, sí tiene disponibles el acta de escrutinio y el acta de instalación y sufragio. Revisar acta: AQUÍ. La mesa de sufragio N.° 904163, en la que JP obtuvo el 93,103 % de los votos y Fuerza Popular el 6,897 %, sí tiene disponibles el acta de escrutinio y el acta de instalación y sufragio. Revisar acta: AQUÍ. La mesa de sufragio N.° 904165, en la que JP obtuvo el 93,956 % de los votos y Fuerza Popular el 6,044 %, sí tiene disponibles el acta de escrutinio y el acta de instalación y sufragio. Revisar acta: AQUÍ. La mesa de sufragio N.° 904202, en la que JP obtuvo el 99,405 % de los votos y Fuerza Popular el 0,595 %, sí tiene disponibles el acta de escrutinio y el acta de instalación y sufragio. Revisar acta: AQUÍ. La mesa de sufragio N.° 904164, en la que JP obtuvo el 97,268 % de los votos y Fuerza Popular el 2,732 %, sí tiene disponibles el acta de escrutinio y el acta de instalación y sufragio. Revisar acta: AQUÍ. La mesa de sufragio N.° 904190, en la que JP obtuvo el 94,737 % de los votos y Fuerza Popular el 5,263 %, sí tiene disponibles el acta de escrutinio y el acta de instalación y sufragio. Revisar acta: AQUÍ. La mesa de sufragio N.° 904201, en la que JP obtuvo el 97,917 % de los votos y Fuerza Popular el 2,083 %, sí tiene disponibles el acta de escrutinio y el acta de instalación y sufragio. Revisar acta: AQUÍ. La mesa de sufragio N.° 904203, en la que JP obtuvo el 96,386 % de los votos y Fuerza Popular el 3,614 %, sí tiene disponibles el acta de escrutinio y el acta de instalación y sufragio. Revisar acta: AQUÍ. La mesa de sufragio N.° 904207, en la que JP obtuvo el 96,341 % de los votos y Fuerza Popular el 3,659 %, sí tiene disponibles el acta de escrutinio y el acta de instalación y sufragio. Revisar acta: AQUÍ. La mesa de sufragio N.° 904078, en la que JP obtuvo el 97,945 % de los votos y Fuerza Popular el 2,055 %, sí tiene disponibles el acta de escrutinio y el acta de instalación y sufragio. Revisar acta: AQUÍ. La mesa de sufragio N.° 904208, en la que JP obtuvo el 93,220 % de los votos y Fuerza Popular el 6,780 %, sí tiene disponibles el acta de escrutinio y el acta de instalación y sufragio. Revisar acta: AQUÍ. La mesa de sufragio N.° 904079, en la que JP obtuvo el 98,758 % de los votos y Fuerza Popular el 1,242 %, sí tiene disponibles el acta de escrutinio y el acta de instalación y sufragio. Revisar acta: AQUÍ. La mesa de sufragio N.° 904214, en la que JP obtuvo el 96,774 % de los votos y Fuerza Popular el 3,226 %, sí tiene disponibles el acta de escrutinio y el acta de instalación y sufragio. Revisar acta: AQUÍ. La mesa de sufragio N.° 904213, en la que JP obtuvo el 92,547 % de los votos y Fuerza Popular el 7,453 %, sí tiene disponibles el acta de escrutinio y el acta de instalación y sufragio. Revisar acta: AQUÍ. La mesa de sufragio N.° 904215, en la que JP obtuvo el 88,496 % de los votos y Fuerza Popular el 11,504 %, sí tiene disponibles el acta de escrutinio y el acta de instalación y sufragio. Revisar acta: AQUÍ. La mesa de sufragio N.° 904199, en la que JP obtuvo el 94,581 % de los votos y Fuerza Popular el 5,419 %, sí tiene disponibles el acta de escrutinio y el acta de instalación y sufragio. Revisar acta: AQUÍ. La mesa de sufragio N.° 904197, en la que JP obtuvo el 92,462 % de los votos y Fuerza Popular el 7,538 %, sí tiene disponibles el acta de escrutinio y el acta de instalación y sufragio. Revisar acta: AQUÍ. La mesa de sufragio N.° 904198, en la que JP obtuvo el 96,939 % de los votos y Fuerza Popular el 3,061 %, sí tiene disponibles el acta de escrutinio y el acta de instalación y sufragio. Revisar acta: AQUÍ. La mesa de sufragio N.° 904196, en la que JP obtuvo el 96,842 % de los votos y Fuerza Popular el 3,158 %, sí tiene disponibles el acta de escrutinio y el acta de instalación y sufragio. Revisar acta: AQUÍ. La mesa de sufragio N.° 904193, en la que JP obtuvo el 92,143 % de los votos y Fuerza Popular el 7,857 %, sí tiene disponibles el acta de escrutinio y el acta de instalación y sufragio. Revisar acta: AQUÍ.

ONPE desmiente la versión de RLA

A través de un comunicado, la ONPE se pronunció sobre la publicación que motivó esta verificación y señaló que es falsa la versión difundida por Rafael López Aliaga. Además, precisó lo siguiente:

“Una vez culminado el proceso de sufragio, los miembros de mesa realizan el conteo de votos y registran los resultados en las actas electorales. Luego, este material es trasladado a los centros de cómputo de la ONPE para su procesamiento”, señaló la entidad electoral.

La ONPE desmiente a Rafael López Aliaga.

Conclusión:

Es falso que las 43 mesas de sufragio de la serie 900 mil señaladas por Rafael López Aliaga hayan sido contabilizadas sin actas de escrutinio. La verificación de los documentos electorales disponibles en la plataforma oficial de la ONPE confirmó que todas cuentan con sus respectivas actas escrutinio y de instalación y sufragio, las cuales pueden ser consultadas públicamente.

Asimismo, estas mesas corresponden a las denominadas Mesas de Sufragio Inclusivas (MSI), una modalidad implementada por la ONPE desde hace más de 20 años para facilitar la participación electoral de ciudadanos que residen en zonas alejadas o de difícil acceso.

Por ello, Verificador de La República califica como falsa la versión difundida por López Aliaga.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsAppVerificador LR.