Científicos identifican un antiguo simio en Egipto que redefine la historia de los orígenes humanos

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El hallazgo de un antiguo simio en el norte de Egipto está cambiando la forma en que los científicos entienden la evolución de los primates. Un equipo internacional identificó una nueva especie, Masripithecus moghraensis, cuyos restos fósiles tienen entre 17 y 18 millones de años de antigüedad. El descubrimiento sugiere que el norte de África y Oriente Medio pudieron desempeñar un papel mucho más importante de lo que se creía en el origen de los simios modernos y, en última instancia, de los seres humanos.

La investigación, publicada en la revista Science, fue realizada por especialistas del Centro de Paleontología de Vertebrados de la Universidad de Mansoura, en Egipto, y de la Universidad del Sur de California, en Estados Unidos. Los fósiles fueron encontrados en Wadi Moghra, una zona del norte de Egipto rica en restos prehistóricos.

Un fósil que llena un vacío en la historia evolutiva

Hasta ahora, los yacimientos del Mioceno temprano en el norte de África solo habían proporcionado restos de monos, pero no existían pruebas concluyentes de la presencia de simios. Esa ausencia llevó durante años a pensar que los antepasados de los grandes simios se habían desarrollado principalmente en África oriental.

Sin embargo, el descubrimiento de Masripithecus moghraensis cambia ese panorama. Según los investigadores, este fósil representa la primera evidencia definitiva de un simio que vivió en el norte de África hace unos 18 millones de años.

"Pasamos cinco años buscando un fósil como este porque, cuando observamos detenidamente el árbol genealógico de los primeros simios, queda claro que falta una pieza, y el norte de África guarda esa pieza que faltaba", explicó el paleontólogo Hesham Sallam, autor principal del estudio.

Aunque solo se recuperó una parte de la mandíbula inferior, los científicos identificaron rasgos únicos, como grandes dientes caninos y premolares, molares con superficies de masticación redondeadas y una mandíbula especialmente robusta.

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Un posible nuevo origen para los simios modernos

Los investigadores también analizaron la posición evolutiva de la nueva especie utilizando métodos bayesianos que combinaron características anatómicas de simios vivos y extintos, información genética de especies actuales y la edad geológica de distintos fósiles.

Los resultados indican que Masripithecus estaba más estrechamente emparentado con los simios modernos que cualquier otra especie conocida del Mioceno temprano encontrada en África oriental.

"En conjunto, estas características sugieren que Masripithecus estaba adaptado a la versatilidad. El estudio interpreta su anatomía masticatoria como una evidencia de una dieta flexible, basada principalmente en frutas, con la capacidad de procesar alimentos más duros, como nueces o semillas, cuando fuera necesario. Esta flexibilidad habría ayudado a Masripithecus a prosperar en una época en la que los cambios climáticos estaban provocando una estacionalidad más marcada en el norte de África y Arabia", señaló la investigadora Shorouq Al-Ashqar.

Además, los análisis biogeográficos apuntan a que el ancestro común de todos los simios actuales pudo haber vivido en el norte de África y Oriente Medio, una región que hace millones de años sirvió como puente entre África y Eurasia.

"Durante toda mi carrera consideré probable que el ancestro común de todos los simios actuales hubiera vivido en África oriental o sus alrededores. Pero este nuevo descubrimiento, junto con nuestros novedosos análisis sobre la filogenia y la biogeografía de los hominoideos, desafía con fuerza esa idea. Y, lo más importante, la probabilidad de este escenario no depende de Masripithecus, aunque sí es totalmente compatible con su existencia", afirmó el paleontólogo Erik Seiffert.

Los investigadores esperan que futuras excavaciones en el norte de África y Oriente Medio permitan encontrar nuevos fósiles que ayuden a reconstruir con mayor precisión el origen y la diversificación de los simios modernos.