Gobierno de Balcázar evalúa nueva solicitud de indulto para Pedro Castillo

El ministro de Justicia confirmó que actualmente la Comisión de gracias presidenciales no tramita ningún indulto para el exmandatario. Foto: composición LR

El ministro de Justicia confirmó que actualmente la Comisión de gracias presidenciales no tramita ningún indulto para el exmandatario. Foto: composición LR

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El 19 de mayo ingresó ante la Presidencia un nuevo pedido de indulto para Pedro Castillo y será evaluado por el Ministerio de Justicia, informó el titular de esta cartera, Luis Jiménez Borra.

Según explicó, la solicitud recién ha llegado al Ministerio de Justicia y está pendiente de evaluación junto a otros expedientes.

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En ese sentido, confirmó que actualmente la Comisión de Gracias Presidenciales no tramita ningún indulto para el exmandatario.

"He conversado personalmente con el responsable de la Comisión y él me ha asegurado que ese documento ni siquiera existe. Eso tendría que haber sido redactado por la Comisión y eso no existe porque la Comisión no ha sesionado para ver un expediente que no existe", anotó.

Días antes el Ministerio de Justicia, por medio de sus redes sociales, ya había descartado la existencia de un supuesto trámite para indultar a Pedro Castillo.

Tal hecho había sido difundido por un medio de comunicación, sin embargo, el Minjusdh calificó la información de falsa.

Ministro de Justicia aclaró que no interviene en los procesos de gracias presidenciales

Durante su participación, además, señaló que, en su calidad de ministro, no interviene en las decisiones adoptadas por la Comisión de Gracias Presidenciales. Añadió que su función consiste en asegurar el cumplimiento estricto de la ley y velar por que las instituciones actúen conforme al Estado de derecho.

Asimismo, precisó que dicha comisión opera como un órgano autónomo y de carácter técnico encargado de revisar detalladamente cada expediente presentado. En esa línea, enfatizó que no se trata de una instancia dedicada a otorgar gracias presidenciales o indultos de manera discrecional.

También indicó que las recomendaciones favorables emitidas por la comisión requieren el voto unánime de todos sus integrantes. Según explicó, estas decisiones no dependen de una sola persona ni de un determinado sector, sino de un colegiado que desarrolla una evaluación estrictamente técnica.