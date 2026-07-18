Universitario vs ADT EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 1 del Torneo Clausura 2026

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Universitario vs ADT EN VIVO juegan HOY sábado 18 de julio, desde la 1.15 p. m. (hora peruana), por el Torneo Clausura. El partido se llevará a cabo en el estadio Unión Tarma, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

El cuadro crema sabe que necesita iniciar con pie derecho este nuevo torneo para seguir en la lucha por el ‘tetracampeonato’. Los dirigidos por Héctor Cúper culminaron el Apertura en el cuarto lugar de la tabla. Al frente tendrán a un gran rival que sabe como jugar con la altura a su favor. Tengamos en cuenta que ADT terminó el torneo anterior en el puesto 11 con 16 unidades.

Alineaciones probables de Universitario vs ADT

Universitario: Romero; Fara, Santamaría, Di Benedetto; Castillo; Polo, Murrugarra, Concha, Inga; Flores y Valera.

Romero; Fara, Santamaría, Di Benedetto; Castillo; Polo, Murrugarra, Concha, Inga; Flores y Valera. ADT: Solis; Gómez, Narváez, Soto, Ojeda; Alvino, Pérez; Rodríguez, Arakaki, Rojas y Bauman.

¿A qué hora juegan Universitario vs ADT?

Universitario y ADT se enfrentarán por la fecha 1 del Torneo Clausura. Este duelo se jugará hoy sábado 18 de julio desde las 1.15 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 12.15 p. m.

Colombia, Ecuador: 1.15 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.15 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 2.15 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 3.15 p. m.

España: 8.15 p. m.

¿Dónde ver Universitario vs ADT?

El partido Universitario vs ADT, por la jornada 1 del Torneo Clausura 2026, será transmitido por el canal L1 Max.

¿Cómo ver Universitario vs ADT por internet?

Para seguir la cobertura online de este duelo, puedes suscribirte a L1 Max (plan Full o Móvil) o acceder a través de Movistar TV App y DGO, entre otras plataformas.

Pronóstico de Universitario vs ADT

Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a Universitario sobre ADT.

Betsson: gana Universitario (2,28), empate (3,10), gana ADT (3,20)

Betano: gana Universitario (2,25), empate (3,25), gana ADT (3,30)

Bet365: gana Universitario (2,35), empate (3,20), gana ADT (3,00)

1XBet: gana Universitario (2,28), empate (3,08), gana ADT (3,22)

Caliente: gana Universitario (2,32), empate (3,25), gana ADT (3,00)

Doradobet: gana Universitario (2,50), empate (3,00), gana ADT (3,14).

¿En qué estadio juegan Universitario vs ADT?

El recinto que albergará el encuentro será el Estadio Unión Tarma. Este escenario cuenta con capacidad para albergar a 9.000 espectadores.

Últimos partidos de Universitario

Los cremas pudieron salir de la mala racha de resultados tras ganar su último amistoso internacional.

Universitario 2 -0 Millonarios | 11.07.26

-0 Millonarios | 11.07.26 Universitario 1-1 Grau | 26.06.26

Pirata 2 -0 Universitario | 12.06.26

-0 Universitario | 12.06.26 Universitario 2 -1 Sport Huancayo | 30.05.26

-1 Sport Huancayo | 30.05.26 Universitario 0-0 Tolima | 26.05.26.

Últimos partidos de ADT

El cuadro tarmeño ha ganado apenas dos de sus últimos cinco encuentros.