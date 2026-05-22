Unidad de Flagrancia de Tumbes promueve articulación interinstitucional contra la delincuencia

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Con el objetivo de frenar el avance de la delincuencia y garantizar una respuesta inmediata ante el delito, la Unidad Modelo de Flagrancia de Tumbes lideró una importante mesa de trabajo interinstitucional en sus instalaciones. El encuentro estuvo enfocado en fortalecer las acciones conjuntas de prevención y seguridad ciudadana en la región.

La reunión contó con la participación de la administradora de la Unidad de Flagrancia y el juez coordinador. Asimismo, asistieron los jefes de las divisiones de Orden Público y Seguridad, y de Tránsito de la Policía Nacional del Perú (PNP); representantes de la Fiscalía de Prevención del Delito y de las Fiscalías Corporativas Penales del Ministerio Público; así como los jefes regionales de Migraciones y de la SUCAMEC.

Durante la jornada, las autoridades diseñaron estrategias de articulación operativa y acordaron la planificación de operativos conjuntos de carácter preventivo. Estas acciones incluirán controles de identidad y fiscalizaciones rigurosas en puntos estratégicos de la jurisdicción.

Con este esfuerzo, las instituciones reafirmaron su compromiso de trabajar en un solo frente para proteger a la población tumbesina, promoviendo el orden público y combatiendo de manera célere los actos de flagrancia.