HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

López Aliaga va en contra de las mujeres: busca eliminar delito del feminicidio | Arde Troya

Política

Candidato regional de Acuña queda fuera de elecciones: ratifican su sentencia por maltratar a su propia hija

Gabriel Madrid, exalcalde de Piura y militante de Alianza para el Progreso, fue denunciado por su hija en 2021.

Gabriel Madrid Orué no podría postular a las próximas elecciones regionales y municipales | Composición: LR.
Gabriel Madrid Orué no podría postular a las próximas elecciones regionales y municipales | Composición: LR.
Escuchar
Resumen
Compartir

Gabriel Madrid, exalcalde de Piura y militante de Alianza para el Progreso (APP), no podrá postular a ningún cargo en las próximas Elecciones Distritales y Regionales del 2026. El Poder Judicial ratificó la sentencia contra el exburgomaestre por el delito de violencia física y psicológica ejercida contra su propia hija.

Únete a nuestro canal de política y economía

La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Piura ratificó la decisión adoptada contra el exalcalde. En enero de este año, el Primer Juzgado Unipersonal de Piura condenó a Madrid Orué a dos años de pena privativa de libertad por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud.

TE RECOMENDAMOS

FRAUDISMO PASA A FASE VIOLENTA Y JUSTICIA BAJO ATAQUE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Elecciones 2026: ¿Cuándo es la segunda vuelta de las presidenciales en Perú?

lr.pe

De acuerdo con el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), Madrid Orué se encuentra afiliado a la organización de César Acuña desde el 2024. Pese a que APP perdió su inscripción en las Elecciones Generales 2026 al no pasar la valla electoral, el partido puede postular a las Elecciones Distritales y Regionales que se realizarán este año, en octubre. Madrid Orué era uno de los voceados para representar a APP en la elección de gobernador regional de Piura.

La ley establece que una persona con una sentencia condenatoria vigente en primera instancia, por cualquier delito, no puede postular a un cargo público de elección popular. En ese sentido, esta confirmación del Poder Judicial deja a Madrid Orué sin posibilidad de postular a un cargo de representación.

PUEDES VER: Presidente de la Confiep rechaza fraude electoral que promueve López Aliaga: "No encontramos elementos"

lr.pe

La denuncia contra Gabriel Madrid

De acuerdo con la imputación del Ministerio Público, en 2021 la agraviada presentó una denuncia contra la autoridad provincial cuando tenía 16 años. La adolescente, identificada con iniciales, quien había perdido a su madre, manifestó que durante el tiempo en que convivió con su padre fue víctima de maltrato físico y psicológico, incluidas amenazas, insultos y agresiones.

PUEDES VER: Balcázar: compra de los F-16 “fue a dedo”, “sin licitación”

lr.pe

Entre los hechos consignados, se menciona un incidente ocurrido en noviembre de ese mismo año, en el que el burgomaestre habría ingresado al dormitorio de su hija y la habría increpado con insultos, hasta agredirla físicamente. Según la acusación, estos actos no fueron aislados, sino reiterados, y generaron un impacto negativo en la salud emocional y mental de la menor.

Notas relacionadas
Es falso que Alianza para el Progreso haya decidido no presentar candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026

Es falso que Alianza para el Progreso haya decidido no presentar candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026

LEER MÁS
APP, Podemos, Perú Libre y Avanza País: la lista de los partidos que no pasaron la valla electoral

APP, Podemos, Perú Libre y Avanza País: la lista de los partidos que no pasaron la valla electoral

LEER MÁS
Sí arrojaron bolsa de basura al hermano de César Acuña, pero NO en la antesala de las Elecciones Generales 2026

Sí arrojaron bolsa de basura al hermano de César Acuña, pero NO en la antesala de las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

LEER MÁS
¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Colegio de Ingenieros desmiente comunicado de Rafael López Aliaga sobre conteo de votos

Colegio de Ingenieros desmiente comunicado de Rafael López Aliaga sobre conteo de votos

LEER MÁS
Delia Espinoza: "El mensaje que deja la JNJ es que quien no se alinea, le arruinan la carrera"

Delia Espinoza: "El mensaje que deja la JNJ es que quien no se alinea, le arruinan la carrera"

LEER MÁS
Caso Saweto: Cayó José Estrada, uno de los implicados en el asesinato de 4 líderes indígenas

Caso Saweto: Cayó José Estrada, uno de los implicados en el asesinato de 4 líderes indígenas

LEER MÁS
Balcázar: compra de los F-16 “fue a dedo”, “sin licitación”

Balcázar: compra de los F-16 “fue a dedo”, “sin licitación”

LEER MÁS
PCM contradice al presidente José Balcázar y afirma que contratación de aviones F-16 block 70 no fue "a dedo"

PCM contradice al presidente José Balcázar y afirma que contratación de aviones F-16 block 70 no fue "a dedo"

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo es la segunda vuelta de las presidenciales en Perú?

Elecciones 2026: ¿Cuándo es la segunda vuelta de las presidenciales en Perú?

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
ALBUM PANINI MUNDIAL 2026: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

ALBUM PANINI MUNDIAL 2026: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025