Condenan a 25 años de cárcel a depravado taxista que abusó de joven pasajera

López Ampuero, tras el juicio, fue sentenciado a 25 años de cárcel y al pago de una reparación civil de 25 mil soles por la grave falta cometida. Fuente: difusión.

López Ampuero, tras el juicio, fue sentenciado a 25 años de cárcel y al pago de una reparación civil de 25 mil soles por la grave falta cometida. Fuente: difusión.

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El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Corte del Santa sentenció a 25 años de cárcel al taxista Ricardo Andrés López Ampuero (55), quien abusó sexualmente de una joven mujer a la que recogió de un centro de diversión nocturna la madrugada del 5 de octubre de 2024.

Según la acusación fiscal, la agraviada denunció que tras abordar el automóvil Tico del depravado le solicitó que la lleve hasta su vivienda en el centro de la ciudad. La víctima señaló que comenzó a dormirse mientras López Ampuero aprovechaba para realizarle tocamientos que no pudo impedir. Horas después, se despertó en la habitación que alquilaba totalmente confundida y con señales en el cuerpo que evidenciaban la agresión.

Cerca a su puerta encontró un papel bond con una anotación en la que se encontraba el número telefónico de su agresor, así como un texto que decía: “Olvidó su casaca en mi carro, llámame”.

La mujer se contactó con el taxista el cual le contó que habían tenido relaciones sexuales no consentidas y le pedía perdón para que no lo denunciara.

Al culminar el juicio oral, los integrantes del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial resolvieron por unanimidad condenar a Ricardo López Ampuero a 25 años de cárcel y al pago de una reparación civil de 25.000 soles.