Vocero del Arzobispado de Lima cuestiona a Norma Yarrow por tildar de “rojo y zurdo” al cardenal Carlos Castillo

Vocero del Arzobispado de Lima rechazó las críticas de Norma Yarrow contra el cardenal Carlos Castillo y cuestionó sus calificativos políticos. Foto: composición LR

Vocero del Arzobispado de Lima rechazó las críticas de Norma Yarrow contra el cardenal Carlos Castillo y cuestionó sus calificativos políticos. Foto: composición LR

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La congresista Norma Yarrow recibió una respuesta pública del Arzobispado de Lima luego de llamar "rojo y zurdo" al cardenal Carlos Castillo durante una entrevista televisiva. Juan José Dioses, vocero de la institución religiosa, calificó de "desatinadas" las expresiones de la legisladora y sostuvo que etiquetar políticamente al arzobispo de Lima solo incrementa la confrontación en medio del escenario electoral.

El pronunciamiento del representante del Arzobispado llegó después de que Yarrow cuestionara la cancelación de una misa vinculada a Renovación Popular antes de las elecciones generales del 12 de abril. La parlamentaria afirmó en el programa 'Beto a Saber' que la Iglesia les cerró las puertas horas antes de la ceremonia religiosa y responsabilizó directamente al cardenal Castillo por la decisión.

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A través de sus redes sociales, Juan José Dioses negó la versión presentada por la congresista. El vocero indicó que la actividad tenía un carácter partidario y no correspondía a una misa abierta para fieles. "No confunda a la opinión pública. Esto no era una misa para agradecer por las elecciones, es proselitismo solapado", escribió el representante del Arzobispado de Lima.

Las declaraciones de Norma Yarrow también incluyeron críticas contra una reciente homilía de Carlos Castillo, en la que el cardenal cuestionó a sectores políticos que apelan al odio y a la agresión verbal. La legisladora consideró "escalofriantes" sus palabras y rechazó que el líder religioso haya utilizado términos como "fariseo" para referirse indirectamente al exalcalde de Lima Rafael López Aliaga.

Arzobispado rechaza ataques políticos contra Carlos Castillo

El intercambio entre la parlamentaria y el vocero del Arzobispado de Lima se da luego de que Rafael López Aliaga denunció un supuesto fraude electoral sin presentar pruebas y lanzó ataques contra autoridades del sistema electoral como el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, y el presidente del JNE, Roberto Burneo.

En una de sus declaraciones públicas, el líder de Renovación Popular aseguró que Corvetto "terminará 20 años en la cárcel". Además, exigió la nulidad de los resultados electorales y advirtió que no aceptaría los comicios si no se revisaban las actas observadas. Sus expresiones generaron cuestionamientos desde diversos sectores políticos y sociales.

El cardenal Carlos Castillo abordó ese clima de confrontación durante una homilía dominical. Sin mencionar directamente a López Aliaga, criticó a quienes utilizan discursos violentos y agresivos mientras se presentan como defensores de valores cristianos. Sus palabras tuvieron amplia repercusión política y provocaron la respuesta inmediata de dirigentes de Renovación Popular.