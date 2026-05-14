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ONPE no asistirá elecciones virtuales en San Marcos por comicios presidenciales 2026: "Lamentamos que no podrá brindarse el servicio"

Docentes y estudiantes de la UNMSM exigen que el proceso electoral de rector y vicerrectores se realice de manera presencial, ante las denuncias de suplantación registradas en los comicios de 2021.

ONPE no asistirá proceso electoral de recto y vicerrectores de la UNMSM.
ONPE no asistirá proceso electoral de recto y vicerrectores de la UNMSM. | Foto: Difusión
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En medio de la continua toma del campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que no brindará asistencia técnica para la implementación del Voto Electrónico No Presencial (VENP) en las elecciones de rector y vicerrectores programadas para el próximo 8 y 20 de julio de 2026. Esta decisión responde a que los comicios del centro de estudios coincidirán con las actividades vinculadas a las elecciones presidenciales de 2026, lo que impediría contar con la disponibilidad operativa necesaria para brindar el servicio.

La medida fue comunicada mediante la Carta N.° 002579-2026-GSFP/ONPE, dirigida al presidente del Comité Electoral Universitario, Héctor Félix Cerna Maguiña. Esta respuesta de la ONPE se produce en un contexto de protestas en la Ciudad Universitaria de San Marcos, donde estudiantes y docentes exigen a la máxima autoridad de la institución, Jerí Ramón, que los comicios para elegir al rector y vicerrectores sean presenciales, tras las denuncias de presuntas irregularidades en procesos de votación virtual anteriores.

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“No será posible atender la solicitud presentada, toda vez que la fecha prevista para su proceso electoral coincide con la ejecución de actividades vinculadas a los procesos electorales 2026, lo que imposibilita contar con la disponibilidad operativa requerida. Lamentamos comunicar que no podrá brindarse el servicio de aplicación del VENP”, se lee en el comunicado.

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Respuesta de la ONPE sobre proceso electoral virtual en San Marcos.

Docentes de San Marcos exigen elecciones presenciales por falta de garantías tecnológicas

Un grupo de docentes miembros de la Asamblea Universitaria de la UNMSM, liderado por la Dra. Gisella Orjeda, solicitó formalmente —antes del inicio de la toma de la Ciudad Universitaria— que las próximas elecciones de autoridades y representantes estudiantiles se desarrollen de manera presencial. Los profesores argumentaron que existen serias preocupaciones sobre las debilidades de la red telemática de la UNMSM, la cual habría presentado fallas operativas y deficiencias en su mantenimiento técnico.

A ello se suman los antecedentes de denuncias por presuntas suplantaciones de votos en anteriores procesos virtuales, situación que, según indicaron, pone en duda la transparencia y confiabilidad del sistema electoral remoto. En ese contexto, la Dra. Gisella Orjeda advirtió que la ausencia de acompañamiento técnico por parte de la ONPE podría incluso comprometer el normal desarrollo de los comicios universitarios.

Asimismo, cuestionó la incertidumbre que podría generar un proceso electoral virtual dependiente de factores externos y operativos, y remarcó la necesidad de que las elecciones se realicen bajo una modalidad presencial que garantice legitimidad y confianza para toda la comunidad universitaria.

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Docentes de San Marcos exigen elecciones presenciales por falta de garantías tecnológicas

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